ما القصة ؟..معلومة مغلوطة عن "فيسبوك" تثير قلق اليمنيين .. صورة

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت معلومة "مغلوطة" كما وصفها خبير الأمن الرقمي المهندس فهمي الباحث، قلق مئات اليمنيين من متصحفي ومستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" .

المعلومة المغلوطة التي جرى تداولها كانت "أن فيسبوك بسبب تحديثه الاخير يستطيع التحكم بملف الصور والفيديوهات في جهاز المحمول وانشاء منشورات تلقائية دون استشارة مالك الحساب" . ودعا ناشروا هذه المعلومة إلى سرعة إغلاق خاصية "اقتراحات المشاركة الخاصة من البوم الكاميرا" من الاعدادات .

واستغرب الباحث من منشوره على فيسبوك سرعة انتشار هذه المعلومة "المغلوطة" بشكل كبير كالنار في الهشيم، بينما المعلومات الصحيحة التي يتعب في تبسيطها وتوصيلها لا تلق نفس الاهتمام الرواج .

الباحث في ردوده على متابعيه لم يمانع إغلاق هذه الخاصية التي تناولتها المنشورات الخاطئة، لكنه في النفس وقته أوضح أن ما تم تداوله غير صحيح، مبينا أن فيسبوك يقدم مقترحات بشأن منشورات ولكنه لا ينشر دون موافقة مالك الحساب .