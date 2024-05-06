معشوقة الجميع ..تويوتا راش 2024 بتصميم مبهر تصل السعودية نافست نيسان و ميتسوبيشي بهذا السعر المفاجئ

الرياض - محمد الاطلسي - تويوتا راش 2024 تعتبر من السيارات العائلية التي يفضلها الكثير والتي جاءت بمقصورة داخلية واسعة وتم تزويد بعد اللمسات المختلفة في داخلية السيارة، كما أن السيارة جاءت بتصميم خارجي رياضي فاخر بشكل عصري فخم.

وحصلت السيارة على مصابيح أمامية LED زادت من جمالية السيارة، حيث أن السيارة جاءت بمحرك بنزين بسعة 1.5 لتر وأداء قوي في المسافات البعيدة، ونعرض لكم المواصفات الأبرز الخاصة بهذه السيارة في سطورنا التالية.

مواصفات تويوتا راش 2024 نوع المحرك تأتي السيارة بمحرك بنزين قوة المحرك فيما تبلغ قوة المحرك الحصانيه 103 حصان سعة المحرك كما يأتي بسعة 1.5 لتر عدد الاسطوانات يتكون المحرك من عدد 4 اسطوانات ناقل الحركة يقترن المحرك بناقل حركة اوتوماتيكي يتكون من 4 سرعات نظام الدفع تأتي السيارة بنظام الدفع الخلفي للعجلات إستهلاك الوقود تحتاج السيارة عند كل 16.3 كيلو متر إلى 1 لتر من الماء سعة خزان الوقود تبلغ سعة خزان الوقود 45 لتر

مواصفات تويوتا راش 2024 الخارجية حصلت السيارة على تصميم خارجي عصري وجذاب يلفت انتباه المتفرجين، حيث تشبه سيارة تويوتا لاند كروزر 2024، كما حصلت على منظومة إضاءة LED، وكذلك إضاءة نهارية LED، وتتمتع السيارة بشبك أمامي بلمسات من الكروم، وتأتي السيارة بمرايات جانبية كهربائية، فيما تتمتع بإشارات انعطاف مدمجة بالمرايا الجانبية، فيما تأتي بعجلات قياس 17 بوصه.

مواصفات سيارة تويوتا راش 2024 الداخلية تتميز السيارة بمقصورة واسعة ورحبة بمقاعد تتكون من ثلاث صفوف، وتأتي المقاعد مكسوة بالقماش الفاخر المريح، فيما تأتي المقاعد الأمامية قابلة للتعديل اليدوي، وذلك بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، وحصلت السيارة على شاشة لعرض المعلومات والترفيه قياس 7 بوصه، كما تدعم نظام آبل كار بلاي، وذلك بالإضافة إلى نظام صوتي عالي يتكون من 8 مكبرات للصوت، وهي قريبة من سيارة بي إم دبليو 320i 2024، وتأتي السيارة بمنافذ USB، مع إمكانية الدخول الذكي للسيارة.

مواصفات السلامة والأمان بالسيارة حصلت السيارة على عدد 6 وسائد هوائية كما تأتي بنظام فرامل مانعة للانزلاق كما دعمت نظام توزيع قوة الفرامل على أربع عجلات فيما جاءت بنظام تثبيت السرعة التكيفي هذا وتمتعت السيارة بنظام المساعدة في صعود التلال والمرتفعات

كما تأتي السيارة بنظام مراقبة الإطارات تتمتع السيارة بحساسات ركن خلفية كما تدعم السيارة نظام إنذار لمنع السرقة كما يوجد حزام أمان في المقعد الخلفي سعر تويوتا راش 2024 تأتي السيارة بسعر للفئة STD نحو 73,255 ريال سعودي، بينما تأتي راش 2024 فئة GL بسعر 79,005 ريال سعودي.