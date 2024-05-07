"كولاجين طبيعي بأقل التكاليف" .. طريقة سحرية لعمل صابونة لبان الذكر لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية!!

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رياض - احمد صلاح - يبحث كثير من الفتيات عن خلطات طبيعية لتفتيح بشرتهم وجعلها مشدودة ونضرة، ويعتبر لبان الذكر من أحد النباتات العشبية التي تعطي البشرة الكثير من الفوائد الصحية ويساعدها على تعويض الكولاجين ومنع ظهور التجاعيد، ويمكن إضافته مع مكونات أخرى لعمل خلطات مفيدة للبشرة حيث أن يمكن تحضير صابونة لبان الذكر التي تعمل على إزالة البقع الداكنة والحفاظ على جمال البشرة الطبيعي بطرق بسيطة وغير مكلفة بدلا من استخدام منتجات تفتيح بأسعار عالية.

كولاجين طبيعي بأقل التكاليف .. طريقة عمل صابونة لبان الذكر لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية

مكونات عمل صابونة لبان الذكر

كوب واحد من لبان الذكر المبلل.

صابونة واحدة من الجلسرين مبشورة.

نصف كوب من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت اللافندر.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل صابونة لبان الذكر

أولا نحضر وعاء صغير ونضع به لبان الذكر المبلل ونضيف إليه صابونة الجلسرين المبشورة ونصف كوب ماء الورد.

ثم نضع الوعاء على نار متوسطة ونقوم بتقليب المكونات مع بعضها البعض حتى يذوب الصابون ويتكون لدينا خليط كريمي بدون تكتل.

بعد ذلك نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نضيف إليهم زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت اللافندر وملعقة عصير الليمون ونقوم بتقليبهم مع باقي المكونات جيدا.

ثم نحضر قالب سيليكون مناسب ونصب به الخليط ونتركه في الثلاجة حتى يجف تماما.

بعد ذلك نخرج الصابونة من القالب، ونبدأ في استخدامها مرتين يوميا مع ترك الرغوة على البشرة لمدة دقيقتين ثم نشطفها.

فوائد صابونة لبان الذكر

تقوم بعلاج الإسمرار حول الفم.