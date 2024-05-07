انت الأن تتابع خبر الضمان الاجتماعي يطلق تحذيرا صارم للمستفيدين .. إجراء يتسبب في إلغاء الدفعة! فما الامر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجه برنامج الضمان الاجتماعي تنبيهًا شديدًا للمستفيدين عبر صفحته الرسمية في منصة “اكس” للتواصل الاجتماعي، وذلك بعد منشور صرف الدفعة 29 لشهر مايو من الضمان الاجتماعي للمواطن الأكثر استحقاقًا بدءًا من الأربعاء السابق والذي صادف أول شهر مايو 2024 وهجريًا 22 شهر شوال 1445، واصل معنا.

تنبيه من برنامج الضمان الاجتماعي

وجه برنامج حساب الضمان الاجتماعي والتمكين التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على منصة التدوينات القصيرة (X) تحذيرًا لمنتفعي الضمان الاجتماعي من العمل بأي مهمة مختصة بمحو أو شطب الطلب، وذلك يتم قبل سحب الدفعة النقدية المعلقة أو الغير مقبولة، حيث أن القيام بتلك العملية قد تؤدي إلى إلغاء الدفعة للمواطن.

ما هي شروط استحقاق الضمان الاجتماعي؟

قام الضمان الاجتماعي بتخصيص مجموعة من الشروط المطلوب تواجدها في الشخص حتى يستطيع أخذ الدعم الشهري المرتبط بالضمان الاجتماعي، نقدم لكم في النقاط التالية تلك الشروط:

جنسية الشخص المتقدم سعودية، ويستبعد المطلقة المتزوجة وأبناء الأرملة الغير سعوديين.

أن تصبح الإقامة بشكل دائم في السعودية.

إكتمال اشتراطات الوزارة وبالتحديد تقديم الخدمات التعليمية والصحية.

ينبغي على المواطن الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف، والتي تخصصها الوزارة للأشخاص القادرين السعوديين.

أن يقل راتب المتقدم عن أدنى حد مخصص.

عدم أخذ الشخص المتقدم أملاك ذات ثمن مرتفع.

طريقة التقديم في الضمان المطور

يمكن للشخص أن يسجل في الضمان المطور بواسطة متابعة الخطوات القادمة:

الولوج إلى منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا .

. سجل بواسطة إنشاء مستخدم.

قم بكتابة المعلومات المرغوب في معرفتها رقم الهوية، والجوال، وتاريخ ميلاد الشخص).

سوف يصل رمز التحقق على رقم الهاتف المسجل.

يكتب المنتفع رمز التحقق.

قم بالنقر فوق توثيق.

سجل الدخول على المنصة مرة ثانية، وذلك بواسطة تسجيل رقم الهوية ورمز المرور.

اكتب البيانات المرغوب فيها.

ما معنى الدفعات المرتجعة في الضمان الاجتماعي؟

الوزارة أفصحت أن الدفعات المرتجعة توجه الإشارة إلى الدفعات النقدية التي يتم إعادتها من البنك.

متى تنزل المبالغ المرتجعه في الضمان؟

أسبوع واحد.

كم مده صرف الضمان؟