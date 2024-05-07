انت الأن تتابع خبر ظهر في قناة سكاي نيوز عربية ... الدويري ينتقم من الجزيرة شر انتقام وما قاله في أول تحليل للأحداث هز الجميع !والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت أنباء متضاربة تفيد بإقالة اللواء الأردني المتقاعد فايز الدويري من قناة الجزيرة بسبب هفوة وخطأ قاتل غير متوقع.

الصفحات الاخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا فيس بوك زعمت أنه تم طرد الدويري بسبب هفوة قاتلة تسبب بها مؤخرا.

لكن وبدوره خرج اللواء الأردني المتقاعد عن صمته ورد على هذه الشائعات مؤكدا أن توقفه جاء لأسباب صحية.

وكان اللواء الأردني فايز الدويري، أعلن لمتابعيه تعرضه "لجلطة" بعد أن اكتشف الأطباء انسداد شريانه التاجي بنسبة 100 %، وبالتالي خضع لعملية "زرع ثلاث شبكات".

من هو اللواء الدويري؟

ولد اللواء متقاعد فايز محمد حمدي الدويري في 3 مارس من عام 1952 ببلدة كتم في محافظة إربد بالأردن، واسمها باللهجة المحلية شتم، وتقع بين بلدتين أكبرهما الحصن والنعيمة، وله 7 أشقاء، منهم 4 ذكور و3 إناث.

وعاش فايز الدويري في أسرة تمتهن الزراعة وتربية الماشية، والتحق بمدرسة البلدة حتى الصف السادس الابتدائي.

توفيت والدته بالسرطان حينما كان بالصف الخامس الابتدائي عام 1963، فنشأ لديه نوع من الإرادة والتصميم على تحقيق ذاته وحلم والدته.

درس الثانوية في الحصن، ثم تم قبوله في الجامعة الأردنية بتخصص المحاسبة، ولكن تم قبوله بالكلية العسكرية في أكتوبر 1970.

بعد إتمام الدراسة العسكرية بين في عام 1973، تخرج فايز الدويري برتبة ملازم ثان، والتحق بسلاح الهندسة الملكي.

شارك فايز الدويري ي في عملية نزع الألغام على الحدود الأردنية السورية.