بالتزامن مع عملية رفح ... الملك الأردني يصدر توجيهات عاجلة لسلاح الجو جعلت الإسرائيليين في حالة قلق شديد... ما الأمر !!

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رياض - احمد صلاح - زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الإثنين، قيادة سلاح الجو الملكي الأردني.

وكان في استقبال جلالته رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، وقائد سلاح الجو الملكي.



واستمع جلالة القائد الأعلى إلى إيجاز قدمه قائد سلاح الجو الملكي حول سير الأمور التدريبية والفنية والعملياتية في وحدات وقواعد سلاح الجو الملكي.

وأعرب جلالته عن اعتزازه بالمستوى المتميز والمعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبو السلاح.