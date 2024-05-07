انت الأن تتابع خبر بالتزامن مع إيداع مايو.. خدمة المستفيدين توضح موقف حذف التابعين من حساب المواطن ومدى تأثيرها على تأخر الدعم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت خدمة المستفيدين كل ما يخص موقف حذف التابعين من حساب المواطن وإلى أي مدى يكون تأثيرها على موعد صرف الدعم، حيث طرح هذا السؤال كثيرًا من قبل بعض المستفيدين من الدعم داخل المملكة العربية السعودية، ومن هنا يجب التأكيد على أهمية دعم حساب المواطن بالنسبة إلى المواطنين سواء القدامى أو المشتركين الجدد، حيث يتم تقديم مبلغ من المال إليهم لعينهم على تخطي أعباء الحياة، ولذلك سوف نوضح مدى تأثير حذف التابعين من البرنامج.

تأثير حذف التابعين من حساب المواطن

ردت خدمة المستفيدين في برنامج حساب المواطن عن أسئلة المستفيدين بخصوص تأثير حذف التابعين على دعم حساب المواطن وهل يتأخر في النزول أم أنه ينزل في الموعد المحدد، ومن هنا قامت الخدمة بتوضيح أن حذف التابعين لا يؤثر إطلاقًا على دعم حساب المواطن كما أنه يتم الصرف في موعده ولا يوجد أي تغيير بالنسبة إلى المستفيد الرئيسي من برنامج الدعم، كما أشارت أيضا إلى خطوات حذف التابع من الدعم.

خطوات حذف التابعين من حساب المواطن

هناك خطوات محددة يجب اتباعها من أجل حذف تابع من برنامج حساب المواطن ومنها كالتالي:

يرجى التوجه إلى بوابة حساب المواطن الرسمية من هنا.

يجب تسجيل الدخول من قبل المستفيد بالطريقة المعتادة.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر على تسجيل الدخول.

اضغط على كلمة تفاصيل الطلب.

انقر على أيقونة بيانات التابعين.

قم باختبار التابع الذي ترغب في إزالته من حساب المواطن.

بعد ذلك اختر حذف التابع بشكل نهائي.

متى ينزل دعم حساب المواطن دفعة مايو؟

اقترب موعد صرف دفعة مايو من حساب المواطن والتي من كان من المفترض صرفها يوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024 ألا وهو الموعد الرسمي المحدد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من قبل.

إلا أن الجمعة بعد عطلة رسمية من جميع القطاعات الحكومية وبناء عليه يتم تقديم الصرف يوم واحد وهو يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 بدلا من الجمعة، ولذلك لا يتبقى سوى 3 أيام فقط.

من هو التابع المعال في حساب المواطن؟

التابع المعال في برنامج حساب المواطن هو الشخص الذي يقع تحته ولاية أو حضانة الشخص المسؤول أو العائل في الذي يحصل على مبلغ الدعم الأساسي.

علي إيقاف خدمات كيف اسحب حساب المواطن؟

إذا كان على الشخص المستفيد مقرر عليه إيقاف الخدمات فان عليه بالتوجه إلى البنك وصرف المبلغ الخاص بحساب المواطن من خلاله.

كيف استفسر عن حساب المواطن؟