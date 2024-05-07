انت الأن تتابع خبر عاجل.... هل يمكن إعطاء الدعم السكني 100 ألف ريال نقدي بدل السكن؟ برنامج سكني يجيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلق برنامج سكني مجموعة من باقات الدعم السكني التي تعتبر من ضمن الحلول الاختيارية أو الانتفاع من نظام القرض العقاري المعزز، حيث تقدم للمنتفعين فرصة أخذ دعم سريع ليس مسترد ويبلغ 100 ألف ريال سعودي، تابع معنا.

وسيلة منح الدعم السكني

صدر ذلك في إجابة من برنامج سكني على تساؤل صادر من منتفع أخبر فيه (هل من الصائب منح الدعم مائة ألف ريال كاش كبديل من إعطاء سكن !؟، وكان رد برنامج سكني بواسطة حساب العناية بالمنتفعين (مرحباً، برغبة تباين خدمات الدعم السكني للمنتفعين تم تحرير عدد من باقات الدعم السكني التي تعتبر من ضمن الحلول الاختيارية أو الانتفاع من القرض العقاري المدعم،

حيث تقدم للمنتفعين أخذ الدعم السريع بدون مسترد يصل ما بين مائة ألف أو مائة وخمسين ألف ريال يمنح في الشركة مع الهيئات التمويلية).

دعم سكني لشهر إبريل 961 مليون ريال إجمالي

منذ أيام، قام صندوق التنمية العقارية بإضافة 961 مليون ريال داخل حسابات منتفعي برنامج سكني من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر أبريل للعام الحالي رغبة في ضبط استطاعة المنتفعين على الاستحواذ تطبيقًا لأهداف نظام الإسكان، من تطبيقات رؤية المملكة للعام السابق.

أفصح منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي للصندوق، أن مجموع الدعم لإبريل الجاري تم تحديده مساعدة لمنافع عقود تطبيقات الدعم السكني المختلفة، مشادًا إلى أن مجموع ما تم إضافته داخل حسابات منتفعي سكني قبل نشر التحّول بشهر يونيو لعام 2017 حتى إبريل وصل ما يقارب 58.4 مليار ريال.

لا تغيير على موعد إيداع الدعم السكني

أوضح بن ماضي ليس هناك أي تغيير على توقيت إيداع الدعم السكني لمنتفعي من برنامج سكني كل شهر المخصص اليوم الرابع والعشرين من الشهر الميلادي.

وجذب انتباه أن اتحاد توقيت صرف المعاشات التقاعدية للمنتفع من البرنامج والمتقاعد وذلك في اليوم الأول من الشهر الميلادي اعتبارًا من مايو، ولن ينتج عن توقيت إيداع الدعم السكني الشهري في نطاق اهتمام الصندوق العقاري على تمكين المنتفعين من الإفادة من سكني قبل إضافة الراتب الشهري.

صندوق التنمية العقارية

ذكر صندوق التنمية العقارية منح مزايا نظام الدعم السكني حول ما يزيد من ثلاثة وأربعين خدمة رقمية خلال الموقع الإلكتروني للصندوق، كما قدم ميزة صمم دعمك تبعًا إلى موقع المستشار العقاري لتمكين المنتفعين من إنشاء دعم السكني وأخذ أكثر التوصيات التمويلية والسكنية تفضيلًا، فيما يعمل مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات الترابط الاجتماعي بالإجابة على تساؤلات المنتفعين.

كيف اخذ ١٠٠ الف من سكني؟

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