انت الأن تتابع خبر علامات الساعة تظهر في مصر بشكل واضح...وما يحدث في شواطئ الغردقة مفزع للغاية ..."اتفرج" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بث تليفزيون اليوم السابع، فيديو مباشر من شواطئ مدينة الغردقة لرصد ظاهرة الجزر التى حدثت فى مياه البحر وهي انخفاض كبير فى مياه البحر بسبب ظاهرة فلكية تحدث بشكل متكرر.

وتحدث فى المقابل لظاهرة الجزر ظاهرة المد وهي ارتفاع منسوب مياه البحر وتكون ظاهرة المد ظاهرة ذات خطورة حيث يطلق عليها العاملين فى النشاط البحرى اسم " البحر عالى".

واستقبلت شواطئ مدينة الغردقة اليوم الالاف من المواطنين تزامناً اعياد الربيع، حيث استقبلت الثلاث شواطئ التابعة لادارة النادى الاجتماعي فى مدينة الغردقة الالاف من المواطنين من مدينة الغردقة ومن المحافظات المختلفة .

من جانبه قال أشرف فؤاد مدير ادارة النادى الاجتماعي بمدينة الغردقة أن قرابة 9 الالاف مواطن وصلوا الى شاطئ النادى الاجتماعي وشاطئ العائلات 1 و 2 حتي الأن و عيد شم النسيم، وان تم الاستعداد لاستقبال المواطنين قبل فترة من اعياد الربيع .

واضاف مدير ادارة النادى الاجتماعي أن تم تجهيز المنقذين وزيادة عددهم على الشواطئ كذلك تجهيز سيارة اسعاف لكل شاطئ وتجهيز المراسى وكذلك التأكد من وضع العلامات الارشادية داخل المياه التي تحدد الاماكن المسموح بها فى السباحة، وارشادات لرواد الشواطئ فى كل مكان .