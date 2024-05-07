السعودية : قرار هام وتاريخي من الملك سلمان للمغتربين بالمملكة يفرح به قلوب الجميع؟

الرياض - محمد الاطلسي - في قرار هام جداً من الملك سلمان حفظه الله وهو القرار الذي يأتي في ضمن الاهتمام بالعمالة الوافدة والأجانب المقيمين بالمملكة العربية السعودية ومن اجل ضمان حقوقهم وتحسين الشؤون الخاصة بهم وتوفير بيئة مناسبة للعيش والعمل ايضاً, وقامت المملكة بإصدار بعض القرارات الهامة من اجل حمايتهم من الاستغلالات الخاصة بنظام الكفالة والجشع الذي يتواجد عند بعض المواطنين في استغلال الاجانب. قرارات هامة تصدر من الملك سلمان

اصدر الملك سلمان بعض القرارات الهامة وهي اوامر ملكية بشان تنظيم اوضاع الوافدين والتي منها:

منع الاحتفاظ بمستندات العاملين لدي صاحب العمل.

تحمل التكاليف المستحقة علي العمال الاجانب لتخفيف العبئ المالي.

تقليل فترة السماح لمدفوعات المخالفات الخاصة بعمر المتقدم.

فرصة تبديل الوظائف لتقليل العبء المالي.

العودة الي الوظائف.

نظام التعويضات المالية الخاصة بالعمالة الوافدة داخل المملكة العربية السعودية.

الاعفاء الضريبي للشركات التي يعمل فيها اقل من خمس موظفين تشجيعاً لاستقدام المزيد من العمالة.



دخول الوافدين للعاصمة المقدسة محدود

اوضحت ايضاً الجوازات السعودية عن انها قامت بتحديد بعض الخطوات الجديدة التي تتعلق بدخول الوافدين الي الاماكن المقدسة حيث سيتم استخراج التصاريح من خلال بوابة مقيم وهي بوابة متاحة خلال موسم الحج فقط حيث يمكن اصدار تصريح دخول مكة من خلال ايقونة طلبات التصاريح واختيار اضافة تصريح ثم اضافة البيانات.

وقد اوضحت المديرية العامة ان الخطوات السابقة سوف يعمل الوافد علي تقديمها قبل القدوم الي مكة بفترة حيث سوف يتم مراجعة الطلب ومعالجته ومن ثم اشعار المستخدم بالبريد الالكتروني.

ويمكن لجميع الوافدين العودة الي طرق الدخول الطبيعية بعد انتهاء موسم الحج 2023 الجاري وذلك في ضمن فرض وزارة الحج والعمرة مع وزارة الداخلية بعض الضوابط الخاصة بالانتقالات من والي العواصم المقدسة خلال الشهر الجاري.