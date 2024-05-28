ما حصل له سيصدمك شاب سعودي حاول دخول سيارة فتاة جميلة بالقوة في الشارع وفجاة حدث مالم يكن في الحسبان!!

الرياض - محمد الاطلسي - للمرة الأخيرة.. ليلى عبد اللطيف تحذر وتكشف ماسيحدث بداية من عيد الأضحى..والجمهور في صدمة

�نتشر خلال الفترة الماضية مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، يوثق حادثة تحرش شاب سعودي بفتاة سعودية أيضاً في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض.وظهر الشاب بالفيديو المتداول وهو يتحرش بالفتاة التي كانت تجلس داخل سيارتها، وعندما لاحظت ان الشاب يتحرش بها ويؤشر لها بيده قامت بتصويره بجوالها. وأثناء التصوير حضر اثنين من رجال الشرطة السعودية وقاموا بأخذ الشاب المتحرش.وتباينت تعليقات المغردين على منصات التواصل الإجتماعي، حيث عبر البعض عن ارتياحهم من ضبط الشاب المتحرش، بينما طالب اخرون بالقبض على الفتاة أيضاً باعتبارها كانت مشاركة في التحرش حسب قولهم.يُجرِّم القانون السعودي التحرش على اختلاف أنواعه والوسائل المُستخدَمَة فيه. وسواء كان جنسياً أم لفظياً فإن العقوبة المشددة هي مصير حتمي لمُرتكبه. وعقوبة التحرش في السعودية تصل للسجن لمدة ٥ سنوات وغرامة مالية ٣٠٠ ألف ريال في حال تكرار الجريمة. إضافة إلى نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر. وذلك بموجب تعديل على المادة السادسة من نظام جريمة التحرش بموجب مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 1/6/1442 للهجرة.