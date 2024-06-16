السلطات السعودية تمنع 150 حاجا من أداء المناسك والسبب مفاجئ؟!

الرياض - محمد الاطلسي - أفادت وزارة الصحة السعودية بأن نسبة حجاج الداخل الذين تلقوا التحصينات اللازمة في موسم حج هذا العام 1445 بلغت 99%، فيما تم إلغاء تصاريح 150 حاجًا من قبل الجهات المختصة لعدم استكمال التحصينات المطلوبة.

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وأشارت الصحة السعودية في بيان لها الي أن صحة وسلامة ضيوف الرحمن أولوية حتى يتمكن الحجاج من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة، ولضمان وقايتهم من الأمراض المعدية والحفاظ على الصحة العامة في المشاعر المقدسة.

وكانت «الصحة» قد دعت في وقت سابق الراغبين في أداء الحج من داخل السعودية إلى الحرص على استكمال جرعات التطعيمات قبل الحج بفترة كافية مع توثيقها في تطبيق «صحتي.

اعلنت وزارة الصحة السعودية استمرارها في تقديم جهودها لتقديم الرعاية المتكاملة لضيوف الرحمن في موسم حج 1445هـ، حيث استفاد نحو 93 ألف حاج من الخدمات الصحية المتنوّعة التي تقدّمها مراكز الرعاية الصحية، منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة، حتى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة 1445هـ.

وذكرت الصحة السعودية ، أن الخدمات الصحية المقدَّمة لضيوف الرحمن تنوَّعت بين عيادات طبيّة وتخصّصية، وصيدليات، ومراكز غسيل الكلى، وغرف العناية المركزة، ووحدات العزل.

وبينت أنه تمّ إجراء 19 عملية قلب مفتوح، 218 قسطرة قلبية، 676 عملية غسيل كلوي، إضافة إلى دخول 2022 من الحجاج إلى المستشفيات والمراكز الطبية لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وشددت الوزارة التزام المنظومة الصحية في المملكة بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، من خلال كوادرها الطبية والإدارية والمنشآت والمراكز الصحية الموزعة في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمشاعر المقدّسة؛ لضمان سلامتهم وراحتهم خلال موسم الحج.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية ، وجهت نداءا هاما لضيوف الرحمن بتفادي أشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان في المشاعر المقدسة؛ تجنبًا للإصابة بضربات الشمس.

ووفق النداء؛ فقد دعت الوزارةُ الحجاج لحماية أنفسهم من ضربة الشمس خلال أداء المناسك عبر تجنب الخروج نهارًا إلا في حالات الضرورة.

كما طالبت الوزارة الجميع بعدم الخروج دون مظلة للحماية، والحرص على شرب كميات كافية من السوائل.

و نبهت أيضا إلى أن ضربة الشمس تُعتبر حالة طبية طارئة تستدعي إسعاف المصاب.

وفي سياق اخر؛ سجّلت منطقة مكة المكرمة، امس الخميس، أحمالا كهربائية تاريخيّة بلغت 5361 ميغاواط، بزيادة قدرها 20%.

وذكرت الشركة السعودية للكهرباء، أن ذلك جاء مقارنة بتسجيل 4451 ميغاواط العام الماضي لنفس اليوم، مؤكدة استقرار الخدمة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء أكدت أنها قامت بربط المحطات المتنقلة جهد 110 ك.ف. بتكلفة 60 مليون ريال، حيث تم تشغيل هذا المشروع في 31 مايو 2024. ويمتد المشروع على شبكة يزيد طولها عن 4 كم مع قدرة إجمالية للمحطات تصل إلى 147 م.ف.أ، مما يسهم في تحسين توزيع الطاقة الكهربائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة خلال موسم الحج، وهذا سيساعد في تفادي الانقطاعات الكهربائية التي قد تؤثر على راحة الحجاج وسلامتهم.

وأشارت إلى أنها عملت عن تنفيذ عددٍ من المشاريع الحيوية وضخ استثمارات كبيرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1445 هـ؛ بهدف تحسين وتعزيز البنية التحتية لشبكات الكهرباء وضمان مواصلة توفير خدمة كهربائية مستقرة وموثوقة للحجاج والمقيمين، بشكل يسهم في تحسين جودة الخدمة الكهربائية التي تعد عنصرًا أساسيًا في ضمان راحة الحجاج خلال تأديتهم لمناسك الحج.

وتشمل قائمة المشاريع التي عملت على تنفيذها السعودية للكهرباء لحج هذا العام، مشروع أتمتة شبكات التوزيع بالمشاعر المقدسة لربط المحطات الذكية بشبكة الألياف الضوئية، الذي بلغت التكلفة الإجمالية لتنفيذه 200 مليون ريال، شمل أعمال التهيئة والحفر بمسافة 335 كم، بالإضافة إلى إغلاق الخرسانة بمسافة 312 كم، فيما تجاوز عدد المحطات المربوطة بالألياف الضوئية أكثر من 2400 محطة، مما يسهم في رفع كفاءة واستدامة الشبكة الكهربائية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وتقليل زمن الاستجابة في الحالات الطارئة ليصل إلى جزء من الثانية، لتقديم تجربة متميزة للحجاج والجهات المعنية وكافة المشتركين والمستفيدين