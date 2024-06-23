الكشف عن إحصائية الوفاة في صفوف حجاج اليمن..لن تتوقعها!!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف مسؤول في حكومة الشرعية المعترف بها دوليا، يوم السبت، عن الاحصائية الرسمية، بعدد حالات الوفاة في صفوف الحجاج اليمنيين، لموسم هذا العام.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية لقطاع الحج والعمرة، مختار الرباش، أنه تم تسجيل ست حالات وفاة بين الحجاج اليمنيين لهذا العام.

واوضح الرباش، بأن حالات الوفاة كان سببها أمراض مزمنة.. مشيرا إلى أن إحدى الوفيات حدثت بعد وصول الحاج إلى مكة، والبقية أثناء أداء المناسك.

وشهد موسم الحج لهذا العام، وفاة العشرات من الحجاج، معظمهم من الحجاج غير النظاميين، وجرى في وقت لاحق محاسبة وكالات التفويج التي احتالت عليهم في بلدانهم.

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد حذرت جموع الحجيج من التعرض لأشعة الشمس بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة مساءً.