ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - جانب من مناظرة بايدن وترامب

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن شبكة "CNN" الأمريكية، أن رئيس الولايات المتحدة السابق والمرشح الحالي للانتخابات، دونالد ترامب، برر طرده لكثير من العاملين بالإدارة الأمريكية فترته الرئاسية، بأن ذلك معاقبة لهم على الأداء السيئ، في حين أن بايدن دفع مرتبات لكثير من الأشخاص رغم الأداء غير الجيد دون أن يستغني عنهم.





وخلال أول مناظرة تجمعه بـ بايدن، قال ترامب: "كان على بايدن أن يطرد كل جنرالات الجيش الأمريكي المتسببين في كارثة أفغانستان وهي الأكثر إحراجا لـ الولايات المتحدة في التاريخ". ووجه ترامب حديثه إلى بايدن قائلًا: "هل قمت بطرد المسؤولين أزمة الحدود، أو من كانو مسؤولين عن قتل الآلاف والتأثير بالسلب على حياتهم من الجانب الاقتصادي والمعيشي؟.. هي طردت أي مسؤول عن تدمير البلاد؟.. بالطبع لا.. لقد دمرت البلاد وأنت أسوأ رئيس في تاريخ البلاد".

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