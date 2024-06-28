بايدن: ترامب مجرم.. والمحاكم في انتظاره

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جدة - نرمين السيد - مناظرة ترامب وبايدن
جاء ذلك، خلال المناظرة التي تدور الآن بين بايدن، والمرشح الرئاسي المنافس له دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة.
وشدد بايدن على أن دوريات الشرطة تقوم بعملها على حدود الولايات المتحدة لتأمينها، متابعا: "أعلم ما فعل ترامب وهناك كثير من القضايا سيتعين عليه مواجهتها وهو يتوعد خصومه بالانتقام".
ولفت بايدن إلى أنه وفر آلاف فرص العمل خاصة للأقليات، مستطردا: "ويتم دفع أموال لهم للرعاية الصحية ونعمل على تحقيق العدالة بين الأمريكيين".
وتابع: "أحرزنا تقدما كبيرا في مجال البيئة وسنسيطر على التلوث ولا أرى مؤشرا أن ترامب يهتم بهذا الأمر".
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