بايدن: ترامب مجرم.. والمحاكم في انتظاره

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن شبكة CNN الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن المرشح المنافس له خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، والرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب "مجرم"، وهناك قضايا تنتظره في المحاكم.





جاء ذلك، خلال المناظرة التي تدور الآن بين بايدن، والمرشح الرئاسي المنافس له دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة.

وشدد بايدن على أن دوريات الشرطة تقوم بعملها على حدود الولايات المتحدة لتأمينها، متابعا: "أعلم ما فعل ترامب وهناك كثير من القضايا سيتعين عليه مواجهتها وهو يتوعد خصومه بالانتقام".

ولفت بايدن إلى أنه وفر آلاف فرص العمل خاصة للأقليات، مستطردا: "ويتم دفع أموال لهم للرعاية الصحية ونعمل على تحقيق العدالة بين الأمريكيين".

وتابع: "أحرزنا تقدما كبيرا في مجال البيئة وسنسيطر على التلوث ولا أرى مؤشرا أن ترامب يهتم بهذا الأمر".