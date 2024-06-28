عاجل - ترامب لـ بايدن أثناء المناظرة الرئاسية: "أنت ضعيف مثل فلسطين"

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أحمد جودة - القاهرة - المناظرة الرئاسية.. علق الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، على حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن حرب إسرائيل على قطاع غزة، أثناء المناظرة الرئاسية.

وقال الرئيس السابق دونالد ترامب إنه على أمريكا السماح لإسرائيل بالاستمرار فى حربها للتخلص من حماس، واصفا خصمه بايدن بالـ "ضعيف"، حيث شبه خصمه بفلسطين، مدعيا أن بايدن ضعيف مثل دولة "فلسطين".

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه قدم مقترحا لإيقاف الحرب التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة جراء هجوم السابع من أكتوبر، زاعما أن المقترح حظى بموافقة مجلس الأمن والإدارة الإسرائيلية، إلا أن حماس هى من تعترض على تنفيذ المقترح.

وأضاف بايدن أن مقترحه يتضمن ثلاث مراحل، أولها، إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، ثم توقف إطلاق النار، يتبعه توقف تام للحرب التى تشنها إسرائيل، واتبع بايدن حديثه بقوله أن الولايات المتحدة تساعد إسرائيل بل و"تنقذها"، مؤكدا أنه لن يسمح لبقاء حماس فى حكم القطاع، حيث سيتم التعامل معها كما تعاملت القوات الأمريكية مع زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.

وأوضح بايدن أن خطوة التخلص من حماس يجب أن تضع المدنيين الفلسطينيين فى الحسبان حتى لا يسقط المزيد منهم ضحايا للحرب.