الداخلية السعودية تعلن رسمياً عن منح إقامة دائمة لهذه الفئة من المقيمين

الرياض - محمد الاطلسي - إن المملكة العربية السعودية يوجد فيها بالطبع الكثير من المقيمين ومن جنسيات مختلفة تمامًا، وبالتأكيد عند انتهاء الإقامة يحتاج المقيم إلى تجديد إقامته حتى لا يتم إصدار أمر بترحيله خارج البلاد، لذا قامت وزارة الداخلية في المملكة بالإعلان عن قرارات مهمة جدًا خاصة بتجديد الإقامة لفئة معينة من المقيمين وخاصة منذ عام 2023/2024، وقد جاء هذا القرار بغرض واحد وهو التقليل من عبء تجديد الإقامة لهذه الفئات والتي قد يتكلف الكثير، حيث يجعلهم هذا القرار قادرين على تجديد إقامتهم مرة أخرى وبدون الحاجة إلى دفع أي مصاريف، وفي هذا التقرير سوف نوضح لكم جميع التفاصيل، فتابعونا.

الفئات المستفيدة من تجديد الإقامة مجانًا في السعودية

هناك بعض الفئات التي حددتها وزارة الداخلية ليتم استثنائهم من دفع رسوم لتجديد الإقامة، وتلك الفئات هي:

السيدات الأجنبيات ومتزوجات من رجال سعوديين.

العاملين في السفارات ومن لديهم جواز سفر دبلوماسي.

الموظفين في المؤسسات الحكومية.

المنضمين إلى القوات العسكرية وتم تدريبهم في منشأة أمنية.

التابعين للمقيم مثل الأبناء أو الزوجة.

الذين لديهم كفالة فردية مثل العمالة المنزلية والسائقين.

رسوم تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية

قبل أن يتم إصدار هذا القرار بإعفاء بعض الفئات كان يتم تحديد قيمة الرسوم التي يجب دفعها لتجديد الإقامة بناء على نوع الإقامة، ومن التالي نوضح لكم:

رسوم تجديد إقامة العامل المقيم كانت حوالي 1000 ريال.

بينما يتم دفع 600 ريال لتجديد إقامة العامل المنزلي.

ورسوم تجديد إقامة التابعين للمقيم كانت 2000 ريال.

وفي الخ

تام يجب أن نعلمكم أن لتجديد الإقامة في السعودية تحتاجون لبعض الشروط أبرزها، وجود جواز سفر ساري المفعول لستة أشهر على الأقل، كما يجب أن يكون لكل تابع جواز سفر يخصه، ودفع جميع المخالفات المرورية في حال وجودها.