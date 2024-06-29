السعودية : من ينشر هذه اللقطات يعاقب بالسجن والغرامة ..مستشار قانوني يحذر

الرياض - محمد الاطلسي - أكد المستشار القانوني أحمد المحيميد، أن نشر لقطات كاميرات المراقبة والداش كام عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعد جريمة ويعاقب عليها القانون.

وقال المحيميد، في مداخلة على برنامج اليوم المُذاع على قناة الإخبارية:” أن الجهات الأمنية تراقب بانتظام نشر هذه التسجيلات لضمان الامتثال للقوانين.”

ومن جانبه، أوضح أن عقوبة نشر مقطع لإثبات واقعة تصل إلى 20 ألف ريال، بينما في حال وجود تشهير أو إساءة لأي شخص، تتضمن العقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال.

وأفاد بأن كل متضرر من النشر عليه التقدم بشكوى للجهات الأمنية، وفي حالة عدم وجود شكوى فإن الجهات الأمنية تتابع وتراقب هذه المقاطع المنشورة.