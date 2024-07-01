نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف محمود كهربا من الرحيل عن الأهلي بعد أزمته مع كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بات النجم الدولي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أعتاب الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موقف محمود كهربا من الرحيل عن الأهلي

وأكد الناقد الرياضي عمرو ثروت، في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" كهربا ليس سعيد داخل النادي الأهلي، وهناك بالفعل خلافات بينه وبين مارسيل كولر المدير الفني للفريق".

وأضاف:" كهربا غاضب للغاية بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع الأهلي؛ ولا يحب الجلوس على مقاعد البدلاء ".

وأشار:" كهربا لديه خلافات كذلك مع مساعد مارسيل كولر، وهو سبب المشكلة في مران المستبعدين من مباراة فاركو، ولذلك لم يستكمل المران".

واختتم:" كهربا يمتلك العديد من العروض السعودية، والأقرب هو الانتقال إلى أحد هذه الأندية، والنادي الأهلي رحب برحيل اللاعب عن صفوف الفريق، نظرا لأنه من المقرر أن يتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد ".