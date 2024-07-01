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أحمد جودة - القاهرة - يعمل نادي برشلونة وريال بقيادة خوان لابورتا، على تدعيم صفوف الفريق الكتالوني بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تطورات مفاوضات برشلونة مع جناح منتخب إسبانيا.. ليس ويليامز

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فأن صفقة انتقال داني أولمو جناح لايبزيج الألماني ومنتخب إسبانيا إلى برشلونة لم تنتهي بعد.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن خيار التعاقد مع أولمو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لا يزال الخيار مفتوحًا، حيث لم يستبعد برشلونة التوقيع معه بشكل نهائي.

ويعد تعاقد النادي الكتالوني مع أولمو خيارًا قويًا في حال فشل برشلونة بالحصول على خدمات نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو في الميركاتو الصيفي.