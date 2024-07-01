نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات بقاء كانسيلو وفيليكس مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت التقارير الصحفية عن آخر تطورات بقاء الثنائي البرتغالي جواو فيليكس وكانسيلو ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.

تطورات بقاء كانسيلو وفيليكس مع برشلونة

وقال خبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن برشلونة والوكيل خورخي مينديز يعملان من أجل إستمرار كانسيلو فليكيس مع برشلونة، المفاوضات جارية بين الوكيل والنادي الكتالوني.

وأضاف رومانو:"تبقى المفاوضات بين برشلونة ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد من أجل الإبقاء على الثنائي البرتغالي".

ويسعي مسؤولي النادي الكتالوني الإبقاء على كانسيلو وفيليكس ضمن صفوف البلوجرانا على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل.

