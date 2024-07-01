نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس بن شرقي.. الزمالك على أعتاب حسم صفقة مغربية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

باتت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على أعتاب حسم التعاقد مع نجم مغربي جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة هذا الموسم، بعدما دخل في مفاوضات متقدمة مع ناديه.

الزمالك يقترب من حسم صفقة مغربية

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" نادي الزمالك يجري في الوقت الحالي، مفاوضات مع إدارة الجيش الملكي، من أجل حسم التعاقد مع محمد حريمات، لاعب خط وسط الفريق".

وأضاف:" الزمالك عرض على النادي تقسيط القيمة المالية للصفقة، ولازالت المفاوضات بين الناديين قائمة، واللاعب رحب بالانتقال إلى صفوف الفارس الأبيض ".

ثم اختتم: " اللاعب يمتلك عروض احترافية أخرى مثل عرض من الدوري الروسي، وسيتوقف انضمام اللاعب إلى صفوف نادي الزمالك على إمكانية حل أزمة القيد أم لا".

