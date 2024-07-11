السعودية توجه ضربة موجعة للمقيمين .. توطين هذه المهنة الجديدة ومنع الوافدين من العمل فيها

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن البدء في توطين نسبة 25٪ من المهن الهندسية داخل المملكة بداية من يوم 21 يوليو 2024، ويأتي ذلك بهدف توفير العديد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات داخل المملكة.

توطين المهن الهندسية في السعودية

خلال الساعات الأخيرة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن البدء في توطين المهن الهندسية داخل المملكة على مختلف منشآت القطاع الخاص وذلك بنسبة 25٪، وذلك بداية من يوم 21 يوليو 2024، يأتي ذلك من خلال الشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مما يزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات في مختلف مدن المملكة.

كما أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها تتولى من جهتها المتابعة والإشراف على تنفيذ ذلك القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل السعودي من مختلف التخصصات الهندسية.

مزايا التوطين لمنشآت القطاع الخاص

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عدد من المزايا والمحفزات لمنشآت القطاع الخاص وغيرها من برامج الدعم لتوظيف السعوديين بها، ومن بين هذا المزايا ما يلي:

دعم عملية الاستقطاب، مما يوفر العاملين المناسبين للمنشأة

تقديم برامج لدعم عملية التدريب والتأهيل اللازمة للمؤسسة.

توفير برامج دعم لعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي.

تعطي الوزارة لهذه المنشأت الأولوية للاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة.

تقدم أيضا وزارة الموارد برامج الدعم والتوظيف المختلفة للمؤسسة والتي تتم عبر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

أبرز المهن المستهدفة من قرار التوطين

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أبرز المهن الهندسية المستهدفة من قرار التوطين وتتمثل فيما يلي:

مهندس مدني.

مهندس تصميم داخلي.

مهندس تخطيط مدن.

مهندس معماري.

مهندس ميكانيكي.

مهندس مساحة.

القطاعات المستهدفة في برنامج توطين

هناك عدد من القطاعات الأخرى حددتها وزارة الموارد البشرية في المملكة تخضع لبرنامج توطين، ومن بين هذه القطاعات ما يلي:

القطاع التجاري.

القطاع الصناعي.

القطاع السياحي.

قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

قطاع العقارات والمقاولات.

القطاع الصحي.

على أن تكون أهم التخصصات المستهدفة من هذه القطاعات ما يلي:

الوظائف التي تمنح نحو 5 آلاف ريال أو أكثر راتب شهري.

الوظائف المستدامة.

الوظائف التي يلزمها مستوى متميز من المهارات التقنية.

الوظائف التي لديها إمكانية التوظيف العالية ولكنها ذو معدلات توطين منخفضة.

ما معنى توطين المهن؟

محاولة توفير العديد من المهن للمواطنين والمواطنات في المملكة مع تقدمي برامج الدعم اللازمة بما يتوافق مع مؤهلاتهم واحتياجات سوق العمل.