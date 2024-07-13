بعد قرار البنك المركزي ..مغتربون يمنيون بالسعودية يتلقون رسائل ”sms” بشأن التحويلات المالية إلى اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - قال مغتربون يمنيون انهم، تلقوا رسائل قصيرة (sms) بشأن عملية تدفق التحويلات المالية من المملكة إلى اليمن، غداة قرار للبنك المركزي اليمني بحق البنوك الرئيسية في البلاد.

واضافت المصادر ان الرسائل اكدت وقف التحويلات من السعودية الى مناطق الحوثي تنفيذا لقرارات مركزي عدن .

واشارت المصادر الى وجود جهود مشتركة بين السعودية والبنك المركزي بعدن لضمان تدفق الحوالات من المغتربين الى مناطق الشرعية وتوقفها الى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

ونوهت المصادر بدء السعودية بتطبيق قرارات البنك بشان البنوك التي لم تنقذ قرارات مزكزي عدن واغلق نظام التحويلات للبنوك الرافضة نقل مقراتها الى العاصمة المؤقتة.