السعودية تزف بشرى سارة غير متوقعة لشعب اليمني ..تابع التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مذكرة دعم مالي بقيمة تسعة ملايين دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) “إن مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، وقع المذكرة عبر اتصال مرئي مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة الطارئة جويس موسويا”.

وأشارت الوكالة، الى أنه بموجب المذكرة سيدعم المركز الصندوق لمواجهة الأزمات الإنسانية والاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني التي تنشأ نتيجة نقص التمويل وتقديم المساعدات الملحة إلى الفئات الأكثر ضعفا ودعم العمل الإنساني في اليمن بجميع القطاعات الإغاثية ومساندة بناء المنظمات غير الحكومية بهدف تقليل اعتمادها على صندوق التمويل الإنساني وتعزيز إمكانياتها لجذب التمويل.

وذكرت أن ذلك يأتي في إطار سعي المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز لتوفير الموارد اللازمة لمساندة العمل الإنساني في اليمن وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الشركاء الدوليين وجهات التمويل لتحسين الوضع المعيشي للمتضررين هناك.