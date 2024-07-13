تخفيض خاص من سعر سيارة شيفروليه ترافيرس 2024 في السعودية وميزاتها خيالية..حطمت تويوتا هايلاندر

الرياض - محمد الاطلسي - وصلت إلى الأسواق السعودية افخم سيارة كروس أوفر فخمة وهي السيارة الرياضية شيفروليه ترافيرس 2024، والتي تعتبر من فئة متعددة الأغراض والتي تم إصدارها لأول مرة في 2009.

مواصفات سيارة شيفروليه ترافيرس 2024

تحتوي سيارة ترافس على العديد من المواصفات المميزة، كما يلي:

اسم الطراز Z71. سعة المحرك 3.6 لتر. عدد الأسطوانات رباعي الأسطوانات. نوع الوقود بنزين. ناقل الحركة اوتوماتيكي مثل سيارة لاند روفر ديفندر اوكتا 2025. قوة المحرك 310 BHP. نظام الدفع أمامي للعجلات بشكل قياسي. كلي للعجلات AWD اختياريًا. أبعاد السيارة الطول: 5189 مم. العرض: 1996 مم. الارتفاع: 1795 مم. نوع ناقل الحركة LK0 نوع هيكل السيارة عائلية. استهلاك الوقود 11.1 كلم/لتر. مقاس العجلات 20 بوصة. القوة القصوى 315 حصان. عزم دوران 361 نيوتن/ متر. سعة خزان الوقود 73 لتر.

تتميز بوجود تقنية نظام مراقبة النقطة العمياء.

تحتوي السيارة على التقنيات المتطورة والحديثة وهي نقطة اتصال Wi-Fi و الشحن اللاسلكي.

كما تحتوي على نظام صوت عالي الجودة يشمل 6 مكبرات صوت.

كذلك يوجد نظام تثبيت السرعة التكيفي.

أما بالنسبة للمقاعد الأمامية تكون مدفأة ومبردة ومقاعد الصف الثاني تكون قابلة للطي كهربائيًا.

ظام الدفع الرباعي مع القابض المزدوج.

نظام التعليق على الطرق الوعرة.

ألواح الحماية السفلية.

خطافات سحب أمامية وخلفية تتشابة مع شيفروليه اوبترا 2024.

عجلات سوداء لامعة مقاس 18 بوصة مع إطارات لجميع التضاريس.

شعارات وعلامات Z71.

التحكم في نزول التلال.

تصميم السيارة عصري مصنوع من مواد عالية الجودة .



يختلف لون سيارة شفروليه ترافرس 2024 تبعًا لنوع طراز السيارة حيث يوجد 8 ألوان مختلفة يستطيع العميل الاختيار من بينها، ولكن يوجد 4 ألوان قياسية واساسية و4 ألوان اختيارية وهي كالتالي:

رمادي داكن معدني.

أحمر قرمزي معدني.

رمادي براق معدني مع سقف اسود.

أسود لامع معدني مع سقف اسود.

تستطيع اختيار لون السقف الأسود فقط مع الطرازات LT و RS و Z71



تبلغ قيمة سيارة شيفرولية ترافرس 2024 في السعودية بالنسبة لطراز LS حوالي 150.700 ريال سعودي، بينما تصل سعرها للطراز Z71 219,700 ريال سعودي.