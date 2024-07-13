تناولها بكثرة وقل وداعًا للسرطان وضغط الدم.. فاكهة الموسم رخيصة الثمن تعالج أخطر الأمراض المستعصية

الرياض - محمد الاطلسي - تحتوي فاكهة الخوخ على العديد من الفوائد المهمة للوقاية من الأمراض لأنه يحتوي على نسبة عالية من جميع العناصر الغذائية اللازمة للجسم

وسلط تقرير الضوء على فوائد فاكهة الخوخ ، خاصة أنها معروفة بوفرتها في الأسواق وتضمنت الفوائد مايلي

تعزيز جهاز المناعة

يعزز الخوخ المناعة بثلاث طرق، توفر حبة ض222متوسطة الحجم أكثر من 15٪ من الهدف اليومي لفيتامين سي . تحتاج عدة أنواع من الخلايا المناعية إلى هذه المغذيات لإنتاجها ووظيفتها وحمايتها. يساعد فيتامين أ الموجود في الخوخ على تكوين الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي. تشكل الأغشية القوية حواجز وقائية أفضل لإبعاد الجراثيم عن مجرى الدم. يحمي الخوخ أيضًا المناعة من خلال خصائصه الطبيعية المضادة للميكروبات.

الخوخ مفيد لعملية الهضم

تحتوي حبة خوخ على الحد الأدنى اليومي من الألياف المستهدفة. بالإضافة إلى منع الإمساك ودعم صحة الجهاز الهضمي ، تساعد ألياف الخوخ في إدارة مستويات السكر في الدم . يحتوي الخوخ أيضًا على البريبايوتكس ، التي تغذي البكتيريا المفيدة في الأمعاء المرتبطة بمضادات الالتهاب والمناعة والمزاج.

تنشيط البشرة

يحتوي الخوخ على بيتا كاروتين وفيتامين سي لدعم صحة الجلد، ويساعد بيتا كاروتين ، وهو مقدمة لفيتامين أ ، على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس ، ويدفئ لون البشرة ، ويساعد على خلق توهج طبيعي. فيتامين ج ضروري لبناء الكولاجين ، وتحسين مرونة الجلد ، ودرء الترهل. كما أن الخوخ مرطب لأن أكثر من 85٪ من الخوخ الطازج عبارة عن ماء.

يحمي الخوخ العين

يساعد اللوتين والزياكسانثين الموجودان في الخوخ على حماية شبكية العين والعدسة ، وقد ثبت أنهما يقللان من خطر الإصابة بالتنكس البقعي وإعتام عدسة العين ، وهما من اضطرابات العين الشائعة.

يساعد فيتامين أ الموجود في الخوخ أيضًا في دعم الرؤية الصحية. في حين أن النقص الحقيقي في فيتامين (أ) نادر الحدوث ، يمكن أن يؤدي إلى حالة تسمى جفاف الملتحمة ، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالرؤية الطبيعية وتؤدي إلى العمى الليلي - عدم القدرة على الرؤية في الظلام أو الضوء الخافت.

تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

ثبت أن مضادات الأكسدة البوليفينول الموجودة في الخوخ تمنع نمو وانتشار الخلايا السرطانية ، وخاصة سرطان الثدي .

وتساعد في إدارة الوزن

أثبتت الأبحاث الحديثة أن المركبات النشطة بيولوجيا في الخوخ لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسمنة. إن قدرتهم على المساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم والأنسولين ، ومحتوى الألياف المملوءة والماء لديهم تجعلهم أيضًا خيارًا ذكيًا لإدارة الوزن.

تعزيز صحة الدماغ

تحارب مضادات الأكسدة الموجودة في الخوخ الإجهاد التأكسدي ، وهو في الأساس اختلال التوازن بين إنتاج الجذور الحرة المدمرة للخلايا وقدرة الجسم على مواجهة آثارها الضارة. هذا هو المفتاح لصحة الدماغ ، حيث من المعروف أن الإجهاد التأكسدي هو عامل مسبب في الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر .

التحكم في ضغط الدم

يساعد البوتاسيوم الموجود في الخوخ على تنظيم ضغط الدم من خلال العمل كمدر طبيعي للبول لإزالة الصوديوم الزائد والسوائل من الجسم. هذا يخفف الضغط على القلب والشرايين ، ويساعد في التخلص من الانتفاخ .