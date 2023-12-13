العلاقة بين برج الحوت والعواطف

برج الحوت - مواليد 19 فبراير إلى 20 مارس - وهو برج مائي يهتم بالجوانب العاطفية ويتميز الأشخاص المولودين تحت هذا البرج بالحساسية والتعاطف العميق مع الآخرين، فهم عادةً محبون حقيقيون ورومانسيون ومتفهمون لشريك الحياة، كما يميلون لتجنب الصراعات والمشاكل ويفضلون السلام والهدوء والتفاهم.

كما يتميزون أيضًا بالدفاع عن الآخرين والعمل على حل المشاكل العاطفية والشخصية للأصدقاء والأقارب والشركاء، وعلى الرغم من أنهم قد يبدون ضعاف الشخصية في بعض الأحيان، إلا أن اهتمامهم العميق وتفاهمهم يجعل منهم شخصيات تجذب الآخرين بشكل كبير.

العنصر: ماء

اللون: البنفسجي، الأرجواني، الأخضر البحري

اليوم: الخميس

الحاكم: نبتون والمشتري

أكبر توافق: برج العذراء ، برج الثور

أرقام الحظ: 3 ، 9 ، 12 ، 15 ، 18 ، 24

نقاط القوة: عطوف، فني، حدسي، لطيف، حكيم، موسيقي.

نقاط الضعف: الخوف، الإفراط في الثقة، الحزن، الرغبة في الهروب من الواقع.

يحب الحوت: العزلة، الحب، النوم، الموسيقى، الرومانسية، السباحة، الموضوعات الروحية.

يكره الحوت: معرفة كل شيء، التعرض للنقد، عودة الماضي ليطارده، القسوة من أي نوع. [1]

عندما يحب أو يعجب بشخص ما، فمن المحتمل أن يبني خيالًا رومانسيًا في رأسه حول العلاقة، غالبًا ما يجد نفسه يتخيل مستقبلًا مع شخص ما قبل أن يتعرف عليه حقًا، لكن من المهم أن يتعامل بشكل أكثر واقعية وأن يظل على دراية بأي علامات حمراء يظهرها له الشخص الآخر.

يمتص بسهولة طاقة الآخرين فهو يميل إلى التقاط المزاج العام من حوله، مهما كان الجو الذي يجد نفسه فيه، فمن المحتمل أن يؤثر عليه أكثر بكثير مما قد يؤثر على الآخرين، في بعض الأحيان قد يجد صعوبة في التفريق بين مشاعر شخص آخر وبين مشاعره، لذا عليه الاتزان فيما يشعر به من حوله.

متعاطف ويهتم للغاية، فهو يعطي الكثير من طاقته للآخرين، وقد يرغب دائمًا في التأكد من أن الآخرين على ما يرام دون التحقق من نفسه، يمكنه أن يعطي لأي شخص، لكنه يدرك لاحقًا أنه لا يستحق كل هذا الانتباه، قد يضطر إلى تعلم كيفية تعيين الحدود وقول لا في بعض الأحيان.

حساس جدا، أبسط الأشياء قد تؤثر به، حتى أصغر الإيماءات قد يجدها مؤثرة للغاية، ومن الصعب عليه إخفاء مشاعره، لأن مشاعره قد تكون غامرة بعض الشيء.

لديه حدس قوي، حيث يمتلك غريزة أولية تجاه بعض الأشخاص أو المواقف، والتي يصعب تجاهلها، وقد يتخذ أهم قراراته بناءً على ما تخبره به مشاعره، حتى لو لم يتمكن من شرح سبب شعوره بهذه الطريقة بشكل كامل.

اجتماعي ويحب الآخرين وتكوين الروابط العميقة، فهو يحب إجراء المحادثات مع الناس، حيث قد ينفتح بشكل كامل ويتحدث عن عواطفه أو تجاربه السابقة.

يسعد بمساعدة الآخرين فهو يقدم النصح للآخرين ويساعدهم في حل مشاكلهم، يعد معالجاً بالفطرة، ومن السهل عليه أن يجعل الناس يشعرون بالراحة، وحتى إذا لم تكن هذه الأشياء جزءًا من عمله اليومي، فقد لا يزال يرغب في القيام بمشاريع لخدمة المجتمع.

مخلصين بشدة وصادقين، حيث أن العلاقات والمغامرات قصيرة المدى ليست شائعة بالنسبة لهم، بمجرد إنشاء اتصال عميق مع شخص ما، يصبحون كما لو كان هدفهم الوحيد في الحياة هو العثور على الشخص الذي يقف أمامهم وإسعاده. [2]