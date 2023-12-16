تعرفي على الأبراج الأكثر كسلاً

يحمل كل برج مجموعة من الصفات التي تؤثر على حياته الشخصية والمهنية بشكل كبير، فهناك أشخاص مدمنو العمل للغاية أو كسالى للغاية ومماطلون، حيث يوجد أبراج تتوقف على أبراج أخرى بأنها تحتوي على أشخاص أكثر كسلا من غيرهم، يحب البعض العمل ولكن البعض يفضل عدم ذلك ولكن عليهم أن يعملوا من أجل لقمة العيش، فهناك قائمة بعلامات الأبراج الأكثر كسلًا والأكثر اجتهاداً سواء في حياتهم الشخصية أو الحياة العملية.

اكتشفي ما هي أكثر الأبراج كسلاً

برج القوس (22 نوفمبر - 21 ديسمبر)

لقد بدأنا بعلامة الأبراج الأكثر كسلاً والتي تصادف أنها القوس. نظرًا لأن هؤلاء الأشخاص يحبون الشعور بأنهم يتحكمون في وقتهم وجدولهم الزمني، خاصةً وقتهم الشخصي فإنهم يميلون إلى أن يكونوا قليلاً في الجانب الكسول. إنهم ليسوا كسالى من أجل أن يكونوا كسالى. أنهم كسالى لأنهم يريدون أن يعيشوا الحياة بشروطهم الخاصة. هذا يعني قضاء أكبر قدر ممكن من الوقت في فعل الأشياء التي يحبونها، بدلاً من القيام بأشياء لا يحبونها سواء في العمل أو خارج العمل.

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برج الدلو (20 يناير - 18 فبراير)

في حين أن برج الدلو فضولي وذكي للغاية، إلا أنهم يكرهون القيام بأشياء مملة أو عادية، وهذا يعبر عن نفسه في نوع من الكسل من جانبهم. هم أيضاً مزاجيون ويمكن أن يشعروا أن بعض الوظائف تحتها، مما يساهم بشكل أكبر في كسلهم. شخصيتهم البعيدة لا تساعد الأشياء أيضاً، لأنها يمكن أن تمنحهم نوعاً من السلوك الخاطئ.

برج الثور (20 أبريل - 20 مايو)

يميل برج الثور إلى أن يكون عنيداً والعمل جيداً بالنسبة لهم لكنه ليس أولوية. فالأولوية هي راحة هذا يحل محل كل شيء آخر في حياتهم، وهذا هو السبب في أنهم يميلون إلى أن يكونوا كسالى للغاية بالفعل. أضف عنادهم إلى هذا وستفهم سبب كونهم على ما هم عليه.

برج الأسد (23 يوليو - 22 أغسطس)

نظرًا لأنهم يميلون إلى الشعور بالاستحقاق والحب كونهم مركز الاهتمام، فإن برج الأسد يعمل من أجل حياة متوسطة وليس حياة غير عادية. إنهم يقللون من شأن العمل الذي يقوم به زملاؤهم ويحاولون التستر على كسلهم. في النهاية حتى سحرهم لا يخفي حقيقة أنهم كسالى بعض الشيء، يمكن للناس أن يقولوا إنهم كسالى، لكنهم يعتقدون أنه إذا لم يتمكنوا من أن يكونوا مركز الاهتمام أثناء العمل.

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برج الحوت (19 فبراير - 20 مارس)

في الداخل يريد الحوت أن يعمل بجد لكن الأشياء تعترض طريقها كثيراً. يمكن للخيال وحتى المخاوف أن تتسبب في ملء أذهانهم بهذه الأشياء، مما يترك مجالاً صغيراً لأشياء تافهة مثل العمل. لديهم أيضاً خيال نشط للغاية ويعتبرون أنفسهم ضحايا الظروف وليس الأشخاص الكسالى.

برج السرطان (21 يونيو - 22 يوليو)

عادة ما يكون مرضى السرطان إما كسالى أو يعملون ببطء شديد لدرجة أن الناس يعتقدون أنهم لا يفعلون أي شيء. يتأثر مستوى كفاءتهم بشكل مباشر بمزاجهم، لذا فهم ليسوا عادة الأشخاص الأكثر إنتاجية في الغرفة. حتى عندما يكون لديهم يوم عطلة، فإنهم يميلون إلى فعل القليل جداً، خاصةً لأنهم يعتبرون منزلهم منطقة آمنة حيث لن يحكم عليهم أحد.

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برج الميزان (23 سبتمبر - 21 أكتوبر)

على الرغم من أنهم غالبًا ما يتعبون في وقت مبكر، إلا أن Libras في منتصف هذه القائمة لأنهم يميلون إلى العمل الجاد، ويعملون جيداً مع الآخرين. في الواقع لأنهم ودودون ومنفتحون، غالباً ما يعملون في مجموعات بشكل أفضل مما يفعلون بمفردهم. عادة ما يبذلون كل ما في وسعهم حتى تنفد طاقتهم، لكن معظمهم يمكن أن يستمر لفترة.

برج الجوزاء (21 مايو - 20 يونيو)

يميل Geminis إلى أن يكون نشيطاً وبالتالي فهو ليس بالضبط بطاطس. إنهم فضوليون للغاية وثرثارون، ويحبون التعلم ولهذا قد يصبحون كسالى إذا وجدوا أن أيامهم أصبحت روتينية للغاية وأنهم يفعلون نفس الأشياء يوماً بعد يوم. ومع ذلك امنحهم التنوع وسيعملون بجد.

برج العقرب (22 أكتوبر - 21 نوفمبر)

يميل برج العقرب إلى أن يكون متحمساً وملتزماً للغاية، مما يعني أنه خيول عمل حقيقية. في الواقع يقدمون كل ما لديهم في كل ما يفعلونه، جزئياً لأنهم يشعرون أن هذه هي أفضل طريقة للحصول على الأشياء التي يريدونها في الحياة. إنهم يحبون أن يشعروا بالسيطرة ويحبون المعرفة، لأن المعرفة بالنسبة لهم قوة. هذا هو السبب في أنهم يعتبرون العمل الجاد ليكونوا في غاية الأهمية.

برج الحمل (21 مارس - 19 أبريل)

الحمل عبارة عن حزم من الطاقة وغالباً ما تكون في مجال التحدث التحفيزي. إنهم لا يماطلون ويشعرون أنه من خلال العمل الجاد، يمكنهم الوصول إلى القمة بشكل أسرع. يميلون أيضاً إلى أن يكونوا واثقين من أنفسهم بما يكفي للمضي قدمًا دون تدخل من الآخرين، مما يعني أنه يمكنهم أيضاً إنجاز الأشياء بشكل أسرع بكثير من الأشخاص الآخرين.

برج الجدي (22 ديسمبر - 19 يناير)

عندما يتعلق الأمر بأخلاقيات العمل والعمل بكفاءة، فإن برج الجدي هو من أكثر الأشخاص الذين يجتهدون في العمل على الإطلاق. إنهم مدفوعون وطموحون، إنها خيول عمل حقيقية وفكرة الكسل لا تخطر ببالهم أبداً. في الواقع يشعر الكثير من برج الجدي أن الكسل هو علامة على الضعف.

برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر)

Virgos هي علامة الأبراج الأقل كسلاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنهم يريدون أن يتم كل ما يفعلونه بشكل مثالي تماماً. على الرغم من أن هذا السعي إلى الكمال قد يدفع عائلاتهم وأصدقاءهم إلى الجنون، إلا أن رؤساءهم يميلون إلى حب هذه الخاصية. كما أنها شديدة التركيز على التفاصيل، مما يجعلها تعمل بجد بغض النظر عن مدى تعقيد المهمة.

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