توقعات برج القوس لشهر أبريل 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج القوس هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج القوس لشهر أبريل 2024

يشهد هذا الشهر تطورات إيجابية بأوضاعك عموماً، فتمركز الكواكب ببرج الحمل يمنح خطواتك النجاح التألق، وحتى لو عاكستك أحياناً بعض الطوارئ فلا بد أنك ستتغلب عليها وتخرج منها منتصراً.

قد تضم بهذا الشهر جهودك مع جهود الآخرين وتنجح بمشروع أو مهمة أو عمل جماعي يوكل إليك، مما يجعلك حماسياً ومندفعاً لتحقيق الأهداف، أما عاطفياً فالمرحلة الحالية مليئة بالعواطف العذبة حيث تنتعش المشاعر ويقوى الشغف والرغبة بالحب والانطلاق نحو التجديد والجديد.

من الممكن أن تفتح صفحة جديدة مع شريك وتدخل مصالحات وتسعى لإصلاح علاقة تأزمت بالسابق، وللخاليين حظ وفير اعتبارا من تاريخ 5 للحصول على فرص وبدايات عاطفية قد تجعلك تقرر تحويلها لارتباط جدي بالنصف الثاني من العام.

قد يطرأ تغييرات إيجابية على ظروف أولادكم بهذا الشهر، أما عند تاريخ 20 فقد تتسارع وتيرة أعمالك وتضطرك لمضاعفة الجهود للتنسيق ما بين واجباتك والتزاماتك المهنية، قد يشير اكتمال القمر ببرج العقرب بتاريخ 24 إلى حسم وانتهاء مرحلة دراسية أو قانونية وربما قضية سفر كنت تسعى لها.

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