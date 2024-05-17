العالم اليوم - فيديو.. جرحى بانفجار في أكاديمية عسكرية في روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مايو 2024 10:21 مساءً - أفادت وسائل الإعلام الروسية، يوم الجمعة، بحدوث انفجار في أكاديمية بوديوني العسكرية لفيلق الإشارة في سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "ريا" نقلاً عن مسؤولين محليين أن أحد السكان أبلغ عن وقوع انفجار في الأكاديمية العسكرية.

وأشارت قناة "بازا" على تطبيق تليغرام، والتي ترتبط بجهات إنفاذ القانون، إلى أن سبعة أشخاص قد أصيبوا جراء الانفجار.

وفي الأثناء، يجري التحقيق في الحادث لتحديد أسبابه وتقييم الأضرار الناجم الانفجار الذي وقع في أكاديمية بوديوني العسكرية في سان بطرسبرغ.