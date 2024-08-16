توقعات برج الجدي لشهر أغسطس 2024 مع غالية بكفلاوي

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- تاريخ النشر: منذ ساعة
بقلم: غالية بكفلاوي
ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الجدي هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.
توقعات برج الجدي لشهر أغسطس 2024
بدايات الارتياح واختلاف الأجواء بهذا الشهر، فالظروف أفضل وألطف رغم بقاء بعض الذيول الماضية، إلا أنك تبدأ الانتهاء من المسؤوليات الثقيلة التى أرهقتك الشهر الماضي، تدور بالأجواء نقاشات مطولة لها علاقة بأوضاع مالية مشتركة، وربما التزامات أو حقوق، كوكب عطارد المتراجع قد يعرض بعض الأوضاع للتأخير أو التأجيل أو الفوضى بأمور المال والعمل والصحة ببعض فترات هذا الشهر.
لكن كوكب الزهرة ببرج العذراء يدعم أحوالك، ويشير لبداية مهنية جديدة وانطلاقة نحو تسوية لعلاقات وأوضاع كانت عالقة،. بالأجواء عمليات تصويب وإصلاح، تقدر جهودك بهذا الشهر، وتجد التجاوب المطلوب وأيضاً الوضع العاطفي يشير لفرص ارتباط رسمي أو اتخاذ قرار عاطفي ونهائي بوضع النقاط على الحروف بعلاقة أو التزام.
قد تتقلب الأوضاع الصحية بهذا الشهر، وتتزايد المسؤوليات العائلية، وتشكو من انشغالات مع بعض الفوضى المزعجة، ولكن بإمكانك السيطرة والتنظيم دون اللجوء لإثارة المشكلات، بتاريخ 23 تنتقل الشمس لموقع جديد وداعم لك، ويشير لبداية مرحلة جديدة أكثر وضوحاً واستقراراً، فقد ترتب لسفر أو انتقال، أو تختم مرحلة دراسية، أو تتوصل لاتفاق مهني أو مالي كعملية بيع أو شراء، وربما مصدر جديد للدخل، هذا الشهر تمهيدي لانتقال مرحلة سنوية تضع لمساتها من نهايات الشهر.
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