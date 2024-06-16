«إكس» تحجب علامات الإعجاب على صفحات المستخدمين

ومع التغيير الذي يتضمن إزالة علامة التبويب "الإعجابات" (Likes) في صفحة الملف الشخصي، لن يتمكن المستخدمون بعد الآن من تتبع إعجابات المستخدمين الآخرين لمعرفة اهتماماتهم أو ميولهم السياسية، وفقا لما جاء في "القاهرة الإخبارية".
وقالت المنصة للمستخدمين في رسالة نجعل الإعجابات خاصة للجميع لحماية خصوصيتك بشكل أفضل، وأشارت إلى أن الإعجاب بالمزيد من المشاركات سيؤدي إلى تحسين قائمة "لك" الخاصة بك".
وتتكون قائمة "لك" (For You) من مقاطع فيديو أو منشورات موصى بها لكل مستخدم على حدة بناءً على اهتماماته ومشاركاته السابقة.
وقال ماسك في منشور عبر شبكات التواصل: "من المهم السماح للأشخاص بإبداء إعجابهم بالمشاركات من دون التعرض للهجوم بسبب ذلك!".
وفي منشور آخر، وأوضح ماسك أن منصة إكس شهدت "زيادة هائلة" في الإعجابات بعد أن أصبحت هذه العلامات خاصة.
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