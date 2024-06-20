جوجل تلغي اشتراكات عدد كبير من مستخدمي «يوتيوب بريميوم»

جدة - نرمين السيد - قامت شركة جوجل المالكة لموقع اليوتيوب، بإلغاء اشتراكات عدد كبير من مشتركي خدمة "يوتيوب بريميوم" وذلك بسبب سوء الاستخدام والتحايل على الشركة من خلال خاصية الـVPN والتي تمكن مستخدم الإنترنت بتغيير موقعه الجغرافي.





وقد قام عدد كبير من المستخدمين باختيار مواقع جغرافية مختلفة على رأسها أوكرانيا، نظرًا لتوافر الخدمة بسعر رخيص لبعض البلدان مقارنة ببلدان أخرى، وفقا لما جاء في "القاهرة الإخبارية". وذكرت التقارير أن العديد من المستخدمين نجحوا في إعادة اشتراكاتهم مرة أخرى بعد التواصل مع خدمة العملاء، ولكنهم اضطروا أولا لدفع الفارق في سعر الخدمة وفق موقعهم الجغرافي. وتقدم خدمة يوتيوب بريميوم العديد من المميزات أهمها إمكانية مشاهدة الفيديوهات بدون إعلانات، وإمكانية تحميل الفيديوهات ومشاهدتها في وقت لاحق، إضافة إلى بعض المميزات الأخرى المتعلقة بسماع الأغاني وغيرها.

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