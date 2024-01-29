كيفية الاستعلام عن تعويضات هدد جدة 1445

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رياض - احمد صلاح - قامت الأمانة العامة في جدة بإزالة العديد من الأحياء العشوائية في المدينة، وذلك بهدف إعادة تطويرها وتوفير بيئة سكنية آمنة وصحية للمواطنين، وقد حرصت الأمانة العامة على تعويض أصحاب العقارات المتضررة من إزالة الأحياء العشوائية، وذلك وفقًا لمعايير محددة تضمن الحصول على تعويض عادل، وفي هذا المقال، سنتعرف على كيفية الاستعلام عن تعويضات هدد جدة، والمستندات المطلوبة لصرفها، وموعد صرفها.

الاستعلام عن تعويضات هدد جدة

يمكن الاستعلام عن تعويضات هدد جدة من خلال الموقع الرسمي لبوابة أمانة جدة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لبوابة أمانة جدة.

النقر على أيقونة القائمة الرئيسية.

اختيار خيار الخدمات الإلكترونية من الشاشة.

تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني.

الضغط على زر الاستعلام عن التعويضات المتاح على الشاشة.

تسجيل رقم الطلب في المكان المخصص.

النقر على أيقونة الاستعلام.

عرض البيانات المتعلقة بالتعويضات من مؤسسة أمانة جدة في المملكة العربية السعودية.

المستندات المطلوبة لصرف تعويضات هدد جدة

لكي يتم صرف تعويضات هدد جدة، يجب توافر المستندات التالية:

صورة من الصك أو وثيقة الطلب.

صورة من الهوية الوطنية للفرد.

صورة لفاتورة الكهرباء الخاصة بالفرد في المملكة العربية السعودية.

تسجيل رقم الحساب البنكي الشخصي للعميل.

صورة لفاتورة المياه على الشاشة.

صورة جوية للموقع المعني.

توثيق إخلاء المبنى.

موعد صرف تعويضات هدد جدة

أوضحت الأمانة العامة في جدة، المملكة العربية السعودية، أن تاريخ صرف التعويضات المتعلقة بهدد جدة سيكون بعد مضي تقريباً عام عن تاريخ الهدد، وسيتم صرفها وفقًا للجدول الزمني التالي:

يناير وفبراير ومارس: تعويض بقيمة 6 مليار ريال سعودي.

إبريل ومايو ويونيو: تعويض بقيمة 7 مليار ريال سعودي.

يوليو وأغسطس وسبتمبر: تعويض بقيمة 8 مليار ريال سعودي.

أكتوبر ونوفمبر وديسمبر: تعويض بقيمة 9 مليار ريال سعودي.

وفي الختام، نأمل أن يكون هذا المقال قد ساعدكم على التعرف على كيفية الاستعلام عن تعويضات هدد جدة، والمستندات المطلوبة لصرفها، وموعد صرفها.