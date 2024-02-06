انت الأن تتابع خبر هل يمكن إضافة المعاق كتابع في حساب المواطن؟ الموارد البشرية تجيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت وزارة الموارد إلى تفاصيل إضافة المعاق كتابع في حساب المواطن استجابة لمطالبة العديد من الأسر المستفيدة التي ترغب في توضيح تلك الخطوات بشكل تفصيلي، لاسيما أن صرف الدعم متوقف على الإفصاح الكامل عن بيانات الأسرة وعدد الأفراد التابعين وأعمارهم ومصادر الدخل الشهرية و الإضافية ودخل التابعين نظرا لأن دخل التابعين يتم اعتباره ضمن دخل الأسرة.

إضافة المعاق كتابع في حساب المواطن

أوضحت وزارة الموارد البشرية الخطوات التفصيلية التي من خلالها يتمكن رب الأسرة المسؤول عنها في إضافة التابع المعاق إلى قائمة التابعين بشرط الحصول على صك الولاية، حيث يتعين عليه

اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

النقر على خيار تسجيل الدخول.

كتابة بيانات الحساب الشخصي كاملة لتسجيل الدخول.

التوجه نحو قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة تعديل بيانات الحساب.

ادخال رقم الهوية الوطنية الشخصية.

التوجه نحو التابعين ثم النقر على زر إضافة.

إضافة المعاق كتابع ثم تحديد صلة القرابة تابع معال.

إرفاق الوثائق والمستندات الرسمية المطلوبة وهي صك الولاية وشهادة الميلاد للتابع.

النقر على زر حفظ البيانات.

الضغط على زر موافق.

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