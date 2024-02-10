نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على طريقة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي وكيف ارفع ملف صوتي على المنصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على طريقة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي وكيف ارفع ملف صوتي على المنصة، يمكننا توضيح كيفية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي ورفع الملفات الصوتية عليها بشكل مبسط وواضح. تعتبر منصة مدرستي واحدة من المنصات الإلكترونية المهمة في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم خدمات تعليمية عالية الجودة للطلاب والمعلمين، مما يسهل عملية الدراسة والتعلم لهم بشكل كبير.

للدخول إلى منصة مدرستي ورفع الملفات الصوتية عليها، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي عبر الرابط المخصص.

2. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

3. إذا كنت قد نسيت كلمة المرور، يمكنك استخدام خاصية استعادة كلمة المرور لتعيين كلمة مرور جديدة.



4. بعد تسجيل الدخول بنجاح، ابحث عن القسم أو الوحدة التي تحتوي على الخيار لرفع الملفات الصوتية.

5. اتبع الإرشادات الموجودة لرفع الملف الصوتي من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

6. تأكد من اختيار الملف الصوتي الصحيح وانتظر حتى يكتمل عملية الرفع.

7. بعد الانتهاء، تأكد من حفظ التغييرات وتأكيد رفع الملف بنجاح.

من خلال هذه الخطوات البسيطة، يمكن للطلاب والمعلمين الاستفادة من منصة مدرستي ورفع الملفات الصوتية عليها بكل سهولة ويسر. تمثل هذه المنصة جزءًا هامًا من جهود المملكة في تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية متطورة وملائمة للجميع.

تعرف على طريقة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي وكيف ارفع ملف صوتي على المنصة

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول

يستوجب على كافة الطلاب الراغبين استخدام منصة مدرستي للتعلم عن بعد تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من خلال اتباع ما يلي من الخطوات التالية:.

يجب الدخول إلى رابط منصة مدرستي.

بالنسبة للمواطنين السعوديين يجب إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم هاتف الجوال.

أما بالنسبة للمقيمين يجب إدخال رقم الإقامة.

إدخال رمز التحقق المرسل على جوالك.

ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

تعرف على طريقة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي وكيف ارفع ملف صوتي على المنصة

كيفية إعادة تعيين كلمة المرور بمنصة مدرستي 1445؟

عند تسجيل الدخول للطالب على منصة مدرستي ونسي كلمة المرور يتبع معنا الخطوات التالية لاستعاد كلمة المرور مرة اخرى لتسجيل الدخول بها إلى منصة مدرستي.

في البداية الدخول على رابط منصة مدرستي الإلكترونية.

قم بالنقر لاستعادة كلمة المرور ثم انقر على كلمة “نسيت كلمة المرور” الخاصة بالمتقدم.

ثم إضافة معرف المستخدم التابعة للعمل أو المؤسسة التعليمية “البريد الإلكتروني”.

يجب كتابة الأحرف الموجودة على الشاشة لإتمام إثبات الهوية.

ثم الضغط على كلمة لست روبوت.

في النهاية النقر على “كلمة التالي”.

وبعد يجب إعادة تعيين كلمة المرور.