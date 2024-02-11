نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد إيداع الرواتب في رمضان وعيد الفطر وشوال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستقبل حسابات الموظفين رواتب شهر رمضان وعيد الفطر وشوال في مواعيد تتناسب بشكل جيد هذه المناسبات والأعياد.

مواعيد الرواتب في السعودية

وتأتي مواعيد رواتب هذه الشهور الثلاثة للتناسب مع احتياجات المواطنين والمقيمين العاملين في الدولة، حيث يوافق راتب شهر فبراير يوم 17 شعبان وهو يعطي الفرصة لشراء الاحتياجات الضرورية قبل حلول شهر رمضان المبارك وفرصة جيدة لتجنب الازدحام.

أما راتب شهر مارس فسيكون يوم 17 رمضان أي قبل عيد الفطر المبارك بفترة كافية تناسب الجميع، وبالمثل راتب إبريل الذي يوافق يوم 18 شوال بعد انتهاء عيد الفطر وهو ما يعطي فرصة لتغطية التكاليف ونفقات عيد الفطر المبارك.

موعد إيداع الراتب

وتم جدولة موعد الراتب للعاملين في القطاع الحكومي في اليوم السابع والعشرين من الشهر الميلادي، ويتم تأخير الموعد ليوم واحد إن تصادف يوم الإيداع مع يوم السبت أو إجازة رسمية، كما يتم تقديم الموعد ليوم واحد إن تصادف يوم صرف الراتب مع يوم الجمعة أو عطلة رسمية.

موعد إيداع حساب المواطن لشهر فبراير

يترقب الملايين إيداع الدفعة 75 من دعم حساب المواطن في الساعات الأولى من صباح الأحد الموافق 11 فبراير 2024، شاملًا الدعم الإضافي بعد تأجيل الموعد لمدة يوم واحد.

موعد الدعم في حسابات المستفيدين

وبحسب الجدولة الزمنية يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من الشهر الميلادي لكن يتم التأجيل إلى اليوم التالي إن تصادف يوم العاشر مع إجازة رسمية أو مع يوم السبت.

أما إن تصادف موعد الإيداع لحساب المواطن مع يوم الجمعة يتم تقديم موعد إيداع الدعم إلى اليوم السابق ويتم تطبيق هذه الجدولة بشكل آلي حسب موعد الدعم.