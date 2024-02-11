نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 خطوات لتغيير المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت منصة أبشر، اليوم السبت، بالتفصيل طريقة وخطوات تعديل بيانات المستفيد الخاصة بالمؤهل الدراسي.

وأضافت، منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: “أنه لتعديل بيانات المؤهل، على المستفيد اتباع الخطوات التالية:

خطوات تغيير المؤهل الدراسي

– الدخول لهوية الرقمية عبر منصة أبشر

– اختيار أيقونات خدماتي

– الأحوال المدنية

– خدمة تواصل

– خدمات السجل المدني وإرسال الطلب

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى المنصة من إحدى المستفيدات بشأن طريقة تغيير المؤهل التعليمي من مؤهل متوسط إلى مؤهل جامعي.

أهمية منصة أبشر

منصة "أبشر" هي منصة حكومية سعودية توفر العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. تهدف منصة أبشر إلى تسهيل وتحسين تجربة المستخدم في الحصول على الخدمات الحكومية وتقديمها بشكل سريع وموثوق.

تشمل خدمات منصة أبشر العديد من الجوانب الحيوية في حياة الأفراد مثل التعليم، والعمل، والصحة، والإقامة، والمرور، وغيرها من الخدمات الحكومية الأخرى. يمكن للمستخدمين الوصول إلى منصة أبشر عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول المخصص.

من خلال منصة أبشر، يمكن للمستخدمين الاستفادة من العديد من الخدمات مثل تحديث المعلومات الشخصية، والاستعلام عن الإقامة والتأشيرات، والتسجيل في الجامعات والمدارس، وتقديم طلبات الحجز والسفر، والتوظيف الحكومي، وإصدار التأمينات الاجتماعية، والعديد من الخدمات الأخرى.

تعتبر منصة أبشر جزءًا من جهود الحكومة السعودية لتحقيق التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية لتحقيق سهولة الوصول والكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة.