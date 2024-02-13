انت الأن تتابع خبر "تمتد حتى 6 شوال".. جامعة الأمير سلطان تعلن عن موعد إجازة الطلاب في شهر رمضان المبارك 1445 بالسعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، فقد أفادت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عبر منصة إكس أو تويتر سابقاً، بتوقف العملية التعليمية خلال شهر رمضان في إحدى الجامعات المرموقة بالمملكة، حيث أن الجامعة سوف تعطى الطلاب مساحة أكبر من أجل التمتع بالعطلة الرسمية، منذ انطلاق الشهر الكريم، على أن يستأنف الدوام الدراسي بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، كما قامت الوزارة بتوضيح مقدار الوقت المخصص لإجازة طلاب المدارس في ذلك الشهر.

موعد إجازة الطلاب في رمضان 2024

ومن جانبها فقد حددت وزارة التعليم السعودي مسبقا، أن الفترة الدراسية سوف تختتم في شهر رمضان الكريم قبل حلول العشر الأواخر منه، وقد شهدت الأيام الدراسية هذا العام اختصاراً كبيرا في عددها خلال شهر الصيام، إذ أنها لم تتجاوز عدد الأيام التعليمية فيه حوالي 18 يوماً.

بداية إجازة الطلاب في شهر رمضان المبارك 1445

وفي هذا فسوف تكون بداية إجازة طلاب المدارس في شهر رمضان الموافق للتاريخ الهجري 18/9/1445، والتي سوف تستمر لمدة تصل إلى 16 يومًا، بعد ذلك سوف يعود كافة الطلاب إلى المدرسة التي يتبعونها، من أجل استئناف الفصل الدراسي الثالث، وذلك عقب نهاية الإجازة في السادس من شوال 1445، عقب عيد الفطر المبارك بما يقرب من أسبوع كامل، كما أنه من المخطط أن يستمر العام الدراسي حتى ينتهي بحلول يوم الاثنين الذي يصادف 12/4/1445 هجريًا، من ثم يتمتع الطلاب بإجازتهم النهائية بعد اختتام هذا العام الدراسي وقبل أن يعاودوا الانتظام في العام الدراسي الجديد لعام 1445.

إجازة الطلاب في جامعة الأمير سلطان