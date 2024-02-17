خطوات إرسال الوجبات المدرسية عبر منصة مدرستي التعليمية 1445

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رياض - احمد صلاح - تقدم وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي والتي تعد من أهم المنصات التعليمية التي يمكن خلالها تقديم العديد من الخدمات والبرامج التعليمية للطلاب والطالبات داخل المملكة العربية السعودية ومن ضمن المزايا التي تقدمها منصة مدرستي هو حل الواجبات المدرسية وإرسالها عبر المنصة إلى المعلمين من خلال إتباع مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة إلكترونيا، وسوف نشير إليكم في ذلك المقال إلى كيفية إرسال الواجبات المدرسية وحلها عبر منصة مدرستي مع توضيح أهم المزايا والخدمات التي تقدمها هذه المنصة، فتابعوا معنا قراءة هذا المقال لتتعرفوا على كافة هذه التفاصيل.

إرسال الوجبات المدرسية عبر منصة مدرستي

سوف نشير إليكم إلى الخطوات التي يمكن من خلالها حل الواجبات المدرسية وإرسالها عبر منصة مدرستي الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم بالسعودية، ولذلك إليكم هذه الخطوات موضحه بالنقاط التالية.

الخطوة الأولى هي تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مدرستي وذلك من خلال الحساب الشخصي لك على المنصة بإدخال الاسم ورقم المرور.

قم بعد ذلك بالضغط على بوابة خدمة حل الواجبات المدرسية وإرسالها، قم بحل الواجبات المدرسيه التي ترغب في حلها.

ثم بعد ذلك قم برفعها على المنصة حدد اسم المدرسة والمعلم الذي ترغب في إرسال الواجبات المدرسية إليه وبعد الانتهاء من إتمام كافة الخطوات.

قم بالضغط على أيقونة آلإرسال ليتم بذلك حل الوجبات المدرسية وإرسالها بكل سهوله من خلال هذه المنصة.

خدمات منصة مدرستي السعودية

تقدم منصة مدرستي العديد من الخدمات والمزايا للطلاب والطالبات داخل المملكة العربية السعودية ولذلك سوف نشير إليكم إلى أهم المزايا والخدمات التي يمكن الاستفادة منها حتى لأولياء الأمور أيضا.