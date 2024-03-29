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رياض - احمد صلاح - عاجل حساب المواطن: تقديم إيداع الدفعة للمستحقين المكتملة طلباتهم لتكون الأربعاء 3 أبريل أعلن برنامج حساب المواطن عن إيداع الدفعة الجديدة للمستحقين الذين قاموا بتقديم طلباتهم واكتملت معلوماتها، كما يأتي هذا الإعلان في سياق جهود البرنامج لتقديم الدعم المالي للمواطنين في المملكة.

ويعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للفئات المستحقة، وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين كما أن هذا الإعلان يأتي لتلبية احتياجات الأسر وتحقيق الرفاهية والاستقرار المالي لها، وتعزيز دور الدولة في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين.

تقديم إيداع الدفعة للمستحقين المكتملة طلباتهم لتكون الأربعاء 3 أبريل

أعلن برنامج حساب المواطن عن قراره بتقديم موعد إيداع دفعة شهر إبريل لتصبح يوم الأربعاء 3 إبريل 2024، وذلك نظراً لتزامن موعد إيداع الدفعة مع أول أيام عيد الفطر المبارك كما صرح المتحدث الرسمي للبرنامج بأن هذا القرار يهدف إلى تسهيل عملية الصرف للمستحقين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن، وذلك حرصاً على تقديم الخدمة بشكل أفضل للمستفيدين.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

برنامج حساب المواطن أعلن موعد إيداع دفعة شهر أبريل 2024، وأوضح الشروط الضرورية للتسجيل في البرنامج والحصول على الدعم فمن أهم هذه الشروط:

يجب على المستفيد أن يكون مقيمًا في المملكة لمدة لا تقل عن 90 يومًا قبل التسجيل في برنامج حساب المواطن.

يشترط أن يكون عمر المستفيد لا يقل عن 18 عامًا.

يجب على المستفيد أن يكون مستقل السكن وليس مقيمًا في مراكز الإيواء.

يجب أن يكون المستفيد مواطنًا سعودي الجنسية ومقيمًا في المملكة.

يشترط على المستفيد عدم امتلاكه لعقارات أو أصول ذات قيمة عالية.

يجب ألا يكون المستفيد مسجونًا.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن

يمكنك الآن بشكل إلكتروني الاستعلام عن حساب المواطن بشكل إلكتروني حيث يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يجب على المتقدم أن يقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك على بوابة حساب المواطن عبر الموقع الرسمي أو التطبيق الخاص للدخول الى الموقع اضغط هنا

يتم بعد ذلك الضغط على خيار الاستعلام عن الحساب أو ما يماثله.

ادخل بياناتك الشخصية المطلوبة رقم الهوية الوطنية والرقم السري.

اتبع الإرشادات على الشاشة لاستعراض حالة حسابك والدفعات المتوفرة.

قم بالتحقق من المعلومات المعروضة وتحديثها إذا لزم الأمر.

في حال وجود أي استفسارات أو مشاكل، يمكنك التواصل مع دعم العملاء المخصص لبرنامج حساب المواطن.

التواصل مع المواطنين

تتضمن خدمات برنامج حساب المواطن إرسال مراسلات إلى المواطنين المسجلين للتحقق من صحة معلوماتهم المصرفية وربطها بطلباتهم بالإضافة إلى ذلك، قام البرنامج بتطوير تطبيق متنقل لتسهيل عملية تحديث البيانات وتقديم الطلبات كما يمكن للمواطنين الآن إرسال بياناتهم أو تعديلها بكل سهولة من خلال التطبيق، مما يضمن دقة المعلومات وسرعة استجابة النظام لطلباتهم.

في عام 2022، قام برنامج حساب المواطن برفع الدعم المالي الذي يقدمه، وذلك استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وأمر ولي العهد السعودي، الذين حثوا على تعزيز دعم البرنامج لتحقيق فائدة أكبر المستفيدين وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة السعودية لتعزيز دعم الأسر ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.

كما تم تخصيص مبلغ قدره 8 مليار ريال سعودي دعم لبرنامج حساب المواطن، بهدف تحقيق أهدافه وتوفير الدعم المالي للمستحقين وتعزيز دوره في دعم المواطنين السعوديين كما أن هذا التمويل يسهم في توفير الاستقرار المالي للأسر وتعزيز مستوى المعيشة من خلال تقديم الدعم المالي اللازم وفقاً للشروط والمعايير المحددة من قبل البرنامج.

أهداف البرنامج

برنامج دعم حساب المواطن يهدف إلى تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للمواطنين السعوديين، من خلال رفع كفاءة الدعم الحكومي وتشجيع ترشيد الاستهلاك كما يُذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية قامت بفتح باب التسجيل لأول مرة في فبراير 2017، وتم فتح باب التسجيل مرة أخرى في يوليو 2022، وتم صرف الدفعة في 11 أغسطس 2022.

قيمة دعم حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن أنه لم تصدر مبالغ دفعة شهر أبريل 2024 حتى الآن، وأكد أنه في حال كان المستفيد مستحقاً يشمل الدعم كما أشار البرنامج إلى أن الحد المانع يختلف بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال، ولمعرفة قيمة الاستحقاق الحد المانع يمكن للمستفيد استخدام حاسبة الدعم التقديرية المتاحة عبر الرابط المقدم.

من هم المستفيدون من حساب المواطن؟