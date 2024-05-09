4 خطوات امن أجل لتسجيل بحساب المواطن

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أحمد جودة - القاهرة - طريقة التسجيل في حساب المواطن، أكثر ما يبحث عنه العديد من المواطنين عن طريقة التسجيل بحساب المواطن، وهي تتم عبر 4 خطوات، وبعدها يتم الحصول على الدعم حال توفر شروط استحقاق الدعم.

– إنشاء حساب جديد من خلال رابط بوابة حساب المواطن إلكترونية “اضغط هنا“.

– تسجيل الدخول في رابط بوابة حساب المواطن إلكترونية.

– النقر على أيقونة البدء في بناء حسابك.

– إدخال البيانات التالية “بيانات عامة، العنوان، التابعين، الحساب البنكي، المرفقات إن وجدت” والتأكيد ومراجعة البيانات.

رابط التسجيل في حساب المواطن وشروط الاستحقاق

بالنسبة لشروط الأهلية والتي يجب توفرها في المستفيد ما يلي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية مع بعض الاستثناءات المحددة من البرنامج.

ألا يكون مقيمًا خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا في العام السابق على تقديم الطلب.

توفر المستندات التي تثبت المعلومات التي تم تقديمها للمستفيدين.

ألا يتجاوز الدخل الشهري الحد المانع من الدعم سواء للأسر أو للمستقلين.

في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة في السجلات الرسمية وتلك المسجلة في الجهات الحكومية يتم اعتماد البيانات الحكومية.

أما بالنسبة لشروط الاستحقاق فيتم تقدير مبلغ الدعم فيها بناء على العناصر التالية:

إجمالي الدخل الشهري.

عدد أفراد الأسرة

التركيب العمري للتابعين (أقل من أو أكبر من 18 سنة).

وبناء على تلك المعايير يتم تحديد قيمة الاستحقاق الشهري للأسرة أو المستفيد المستقل.

موعد نزول حساب المواطن هذا الشهر

ومن المقرر أن يتم إيداع دعم مايو في حسابات المستفيدين يوم 9 مايو وهو يوافق يوم الخميس، على الرغم من أنه يتم الإيداع يوم 10 من كل شهر ميلادي إلا أن يوم 10 مايو يوافق الجمعة وهو إجازة رسمية، ليكون الإيداع في اليوم الذي يسبقه، الخميس.

تأثير التركيب العمري

ويتأثر دعم حساب المواطن بالعديد من العوامل منها عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري والتركيب العمري للتابعين، حيث يتغير الدعم بتغير أي من تلك العوامل، وهو الأمر الذي يفسر التغير في قيمة المخصص الشهري الذي تحصل عليه الأسرة، ففي بعض الأحيان يحدث تناقص في المبلغ دون تغير في عدد الأفراد أو الدخل الشهري حيث يكون السبب هو التغير في عمر التابعين.

استمرار الدعم الإضافي

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.