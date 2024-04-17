انت الأن تتابع خبر المرور السعودي يصدم الجميع بتطبيق هذه المخالفة التي اعلن عنها اليوم ... احذر من ارتكابها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت أخبار عديدة حول أن المرور السعودي يصدم الجميع بتطبيق هذه المخالفة التي تم الإعلان عنها اليوم، حيث يعمل المرور السعودي يوميًا على توضيح جميع المخالفات التي يجب على المواطنين تجنب الوقوع بها أو أمه سوف يدفع غرامة مالية على كل مخالفة يقوم بارتكابها، وبناء عليه تم النظر إلى جانب محدد من المخالفات لم يكن واضحًا للبعض ولكن تم إكتشاف آلاف السيارات تقوم بارتكاب هذا الخطأ يوميًا.

مخالفة الوقوف في مواقف المعاقين

في إطار الحملات المرورية التي تقوم بها الجهات المعنية في المملكة العربيّة السعودية فإنه قد تم اكتشاف مخالفة مرورية يرتكبها العديد من الأشخاص بشكل يومي ألا وهي وقوف المركبات في الأماكن الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، الجدير بالذكر هو أن هناك بالفعل أكثر من 1323 مركبة تقوم بالوقوف في الأماكن الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك في إطار العمل الميداني الذي يقوم به المرور السعودي في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية للكشف عن المخالفات المرورية من قبل مختلف المركبات ومن بينها تلك التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الهمم، وأكد المرور السعودي على ضرورة الالتزام التام بكافة القوانين والقواعد لحفظ أمن وسلامة الطرق السعودية.

هل تسقط المخالفات المرورية بالتقادم في السعودية؟

​​​​​​ لا تسقط المخالفات المرورية بالتقادم في السعودية وحتى الآن لم يتم الإعلان عن أي قوانين تؤكد هذا الأمر.

كيف اعرف اذا على مخالفات مروريه السعوديه؟

يمكنكم الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الدخول الى منصة أبشر الإلكترونية باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم اللوحه وغيرها.

هل يمكن تخفيض قيمة المخالفات المرورية؟