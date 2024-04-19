أحمد جودة - القاهرة - الغاء رسوم المرافقين لبعض الفئات في السعودية

حقيقة الغاء رسوم المرافقين لبعض الفئات في السعودية، تردد هذا الخبر في الكثير من المواقع الالكترونية خلال الأيام الأخيرة ليحظى اهتمام وبحث الكثير من الكثير من المغتربين بالمملكة العربية السعودية، حيث يسعى عدد كبير من المقيمين في السعودية من الجنسيات الأخرى اصطحاب أبنائهم ولكن بعد التأكد من أنهم يستطيعوا سداد الرسوم التي أعلنت عنها الحكومة السعودية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويًا على حقيقة الخبر من عدمه، وطريقة سداد رسوم المرافقين

حقيقة الغاء رسوم المرافقين لبعض الفئات في السعودية



حيث أعلنت الحكومة السعودية أن المقيمين من الجنسيات الأخرة يمكنهم سداد رسوم المرافقين مثل الزوجة والأبناء من خلال منصة أبشر وإليكم الخطوات



زيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر على الإنترنت.

إختر تصنيف المقيمين.

ادخل على خدمة الجوازات.

بعد ذلك اضغط على المقيمين والتابعين.

كتابة البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

حدد نوع الرسوم المراد دفعها وقيمة المبلغ المطلوب سداده.

تأكد من صحة البيانات المدخاة.

اختر طريقة الدفع المناسبة لك.

ثم اضغط على سداد الرسوم حتى تتمكن من تجديد الإقامة للشخص المرافق.



ما هي غرامة عدم سداد رسوم المرافقين ؟



وكانت الجوازات السعودية قد أعلنت على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن الغرامات التي يدفعها المرافقين المقيمين في المملمة العربية السعودية، هي 500 ريال سعودي في حالى تأخير سداد المرة الأولى، أما في حالة عدم سداد الرسوم للمرة الثانية فيجب على المقيم سداد 1000 ريال سعودي، فيجب أن يتم سدادها حتى لا يتعرض المقيم إلى ترحيله من المملكة على الفور.