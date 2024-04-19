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أحمد جودة - القاهرة - حساب المواطن دفعة مايو 2024.. رابط الأستعلام والشروط اللازمة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف حساب المواطن دفعة مايو 2024،والتي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية من أجل مساعدة عدد كبير من المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعية، خاصة وسط الغلاء الذي تعاني منه عدد من الدول العربية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويًا على موعد صرف حساب المواطن دفعة مايو 2024.

موعد صرف حساب المواطن دفعة مايو 2024



حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة السعودية، عن الموعد الرسمي لصرف الدفعة 78 شهر مايو 2024 والتي من المقرر أن يتم صرفها في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وتصادف أن يوم 10 مايو سوف يكون إجازة رسمية فلهذا أعلنت الوزارة عن صرف الدفعة يوم الخميس الموافق 9 أبريل بدلًا من 10 أبريل.



شروط الاستفادة من برنامج حساب المواطن



ويمكنكم الإستعلام عن موعد صرف الدفعات الجديدة لحساب المواطن من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن على الإنترنت.

اضغط على “تسجيل الدخول”.

ادخل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور وكود التحقق المرئي.

ثم اضغط على استعلام عن النتائج الأهلية”.

بعد ذلك اضغط على عرض النتيجة.



شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن



وأعلنت وزارة الموارد البشرية عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في حساب المواطن وهي:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

كما يجب أن يكون المواطن مقيم في السعودية إقامة دائمة.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

يجب ألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الإيواء.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 720 ريال.