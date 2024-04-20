ما شروط تجديد جواز السفر عبر أبشر ؟

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن شروط تجديد جواز السفر عبر منصة أبشر، حيث يجب على الراغبين في تجديد جواز سفرهم الالتزام بكافة تلك الشروط والمتطلبات المحددة، بالإضافة إلى سداد رسوم التجديد المطلوبة.

شروط تجديد جواز السفر عبر أبشر

من المهم أن يحرص المواطن الراغب في تجديد جواز السفر على استيفاء جميع الشروط المطلوبة والتي تقررها الإدارة العامة للجوازات، ومن خلال الآتي نعرض لكم أهم تلك الشروط:

لا بد أن يحرص المتقدم على القيام بسداد رسوم تجديد جواز السفر.

من الضروري أن يكون المواطن المتقدم لتجديد جواز السفر مُسجلًا في العنوان الوطني.

يشترط أن يكون مقدم الطلب متواجدًا على أراضي المملكة العربية السعودية عند التقدم بتجديد الجواز.

يجب أن يكون لديه بصمة في النظام.

من الضروري ألا يكون مُسجل ضده أي مخالفة مرورية لم يتم سدادها.

طريقة تجديد جواز السفر عبر أبشر

قامت الإدارة العامة للجوازات في السعودية بالإعلان عن طريقة بسيطة لتجديد جواز السفر، والتي تتم عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، حيث تتم من خلال الخطوات التالية:

يقوم المواطن بالولوج على موقع منصة أبشر. يلي ذلك القيام بتحديد أبشر أفراد. من ثم تعبئة بيانات التسجيل المطلوبة والتي تتمثل في اسم المستخدم وكلمة المرور ويتم كتابة رمز التحقق المرئي على الشاشة والنقر على زر تسجيل الدخول. يتم الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية ومنها يتم اختيار قسم الجوازات. من ثم يتم النقر على خدمة تجديد جواز السفر، وبعدها يتم إدراج البيانات المطلوبة وإرفاق الأوراق المطلوبة. القيام بسداد رسوم تجديد جواز السفر المستحقة. الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

رسوم تجديد جواز السفر في المملكة

إن القيام بتجديد جواز السفر كما سبق وتم الذكر يحتاج إلى مجموعة من الشروط، والتي من أهمها القيام بسداد الرسوم المطلوبة، وقد قامت وزارة الداخلية بتوضيح قيمة تلك الرسوم على النحو التالي: