أحمد جودة - القاهرة - حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

زيادة رواتب المتقاعدين قبل موعد صرف معاشات شهر مايو 2024، حابة من الجدل بدأت تظهر على عدد من المواقع الالكترونية خلال الساعات الأخيرة خاصة بعدما تم الإعلان عن إضافة زيادة جديدة على رواتب المتقاعدين والتي من المقرر صرفها شهر مايو 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويًا على حقيقة الخبر وموعد صرف رواتب المتقاعدين شهر مايو.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين قبل موعد صرف معاشات شهر مايو 2024



حيث أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن موعد نزول رواتب التقاعد المتخصصة شهر مايو 2024، والتي من المقرر أن يتم صرفها للمتقاعدين بداية من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 ويستمر الصرف للمواطنين على مدار اليوم، وذلك أيضًا للمتقاعدين في التأمينات الإجتماعية، أما عن الأخبار المتداولة بشأن زيادة رواتب المتقاعدين فقد أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن الخبر المتداول غير صحيح بالمرة وأنه في حالة نزول أي زيادة في رواتب المتقاعدين سوف يتم الإعلان عن هذا على الصفحة الرسمية للمؤسسة على الإنترنت.



رابط الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين 2024



زيارة المؤسسة العامة للتقاعد على الإنترنت.

ثم ادخل بيانات المتقاعد في الخانات الموضحة أمامك.

واضغط على الخدمات.

ثم اضغط على خدمات الأفراد.

اختر التقاعد العسكري والمدني.

اختر متقاعد.

وابحث عن الخدمة المراد الإطلاع عليها.

ما هو سبب تغيير موعد صرف رواتب التقاعد

أما عن قرار تغيير موعد نزول معاشات المتقاعدين وذلك من أجل توحيد موعد الصرف في شتى أنحاء المملكة،ولكي يحصل جميع المتقاعدين في المملكة على رواتبهم في اليوم الأول من الشهر الميلادي وكذلك حتى يتمكنوا من صرف مستحقاتهم في أول الشهر وليس آخره لشراء ما يلزم من احتياجات.