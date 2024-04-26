أحمد جودة - القاهرة - كيفية اضافة وريث جديد ..التأمينات الإجتماعية توضح المستحقين للمعاش بعد وفاة المشترك

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتوضيح الأفراد المستحقين للحصول على المعاش بعد وفاة المشترك، حيث يتم توزيع المعاش على 8 فئات مختلفة من أفراد الأسرة، وتشمل هذه الفئات الأرامل والأيتام والمعاقين وغيرهم، وذلك بهدف توفير الدعم الاجتماعي للأسر المتأثرة بفقدان المشترك، بالإضافة إلى ذلك قدمت المؤسسة توجيهات حول كيفية إضافة مشترك جديد أو وريث في حالة تغيير الحالة الاجتماعية للمشترك، مما يساعد في تحديث البيانات وضمان استمرارية التغطية الاجتماعية للأسرة المعنية، هذا يهدف إلى تيسير الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للأسر في مثل هذه الظروف الصعبة، وضمان استمرارية تلقيهم للمساعدة المالية المناسبة.

أفراد الأسرة المستحقين للمعاش بعد وفاة المشترك



الفئات المستحقة للحصول على معاش بعد وفاة المشترك هي:

أرملة أو أرامل المشترك المتوفى: تشمل هذه الفئة الأرامل اللاتي توفي أزواجهن ويستفيدن من المعاش، بما في ذلك النساء اللاتي طلقن وكانت وفاة الزوج وهن ما زلن في فترة الطلاق.

إخوة وأخوات المشترك المتوفى: يتم منح المعاش لإخوة وأخوات المشترك الذين كانوا يعتمدون على المشترك قبل وفاته، ويتم تطبيق شروط مماثلة لتلك التي تُطبق على الأبناء.

أرمل المشتركة: إذا كان المشترك متزوجًا وتوفيت زوجته المشتركة، وكان عاجزًا عن العمل حتى وفاتها، يُمنح المعاش للزوج في هذه الحالة.

أبناء وبنات ابن المشترك: تُمنح هذه الفئة المعاش إذا كانوا تحت إعالة المشترك وتوفي أثناء حياته، ويتم تطبيق الشروط المناسبة للأبناء والبنات.

الأب والأم المشترك المتوفين: في حال كان الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين عند وفاته، وكانت كلًا من الأب والأم تحت إعالته، يُمنح المعاش لهما.

أبناء المشترك المتوفين: يُمنح المعاش لأبناء المشترك الذين لم يبلغوا سن البلوغ (21 سنة) أو حتى إكمالهم لهذه السن في بعض الحالات مع توفير شروط معينة.

جد وجدة المشترك المتوفين: يُمنح المعاش للجدة والجد في حال كانا تحت إعالة المشترك وتوفيا بينما كانوا تحت رعايته.

بنات المشترك المتوفي: تُمنح المعاش لبنات المشترك بغض النظر عن عمرهن أو حتى بعد زواجهن، شرط أن تكون ملتحقات بعمل ويكون دخلهن الشهري في حدود (3000) ريال.