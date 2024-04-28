نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودي يحذر من توسع الصراع بسبب الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن الوضع في صعب للغاية وهناك إمكانية لتوسع الصراع ليصبح أسوأ مما هو عليه اليوم.

السعودية تحذر من خطورة تصاعد التوتر في المنطقة

وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة "قلقة للغاية" من أن التوترات في البحر الأحمر قد تخرج عن نطاق السيطرة وتؤدي إلى تصعيد الصراع في المنطقة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان في مقابلة مع فريد زكريا مقدم برنامج جي.بي.إس على محطة (سي.إن.إن) تبث الأحد "أعني، بالطبع، أننا قلقون للغاية. أعني، كما تعلمون، أننا نمر بوقت صعب وخطير للغاية في المنطقة، ولهذا السبب ندعو إلى وقف التصعيد".

وأضاف وزير الخارجية السعودي إن المملكة تؤمن بحرية الملاحة وتريد تهدئة التوترات في المنطقة.